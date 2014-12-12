Σε συλλήψεις τριών ανηλίκων προχώρησε η Αστυνομία μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην πλατεία του Προφήτη Ηλία, στη συνοικία Νεράιδα της Λάρισας.

Οι ανήλικοι χτύπησαν άλλον ανήλικο με χρήση σιδηρογροθιάς.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

"Συνελήφθησαν, χθες (23-09-2025) το μεσημέρι στη Λάρισα, από προστρέξαντες αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Λάρισας, -2- ανήλικοι ημεδαποί, διότι, όπως καταγγέλθηκε, λίγο νωρίτερα, χτύπησαν άλλον ανήλικο, ο ένας με γροθιά στο πρόσωπο και ο άλλος με γροθιά στο κεφάλι, κάνοντας χρήση σιδηρογροθιάς.

Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε, εντός φρεατίου, -1- σιδηρογροθιά, η οποία κατασχέθηκε, ενώ επιπλέον, κατασχέθηκε από την κατοχή του ενός δράστη -1- ηλεκτρικό πατίνι, η προέλευση του οποίου ερευνάται.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των -2- ανήλικων δραστών, για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ επιπλέον, σε βάρος του ενός και για μη έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

Επιπλέον, στην κατοχή του ανήλικου παθόντος βρέθηκε μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα -13- επιμέρους νάιλον συσκευασίες με ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -13,5- γραμμαρίων, οι οποίες κατασχέθηκαν.

Κατόπιν τούτου, συνελήφθησαν ο ίδιος καθώς και οι άλλοι δύο ανήλικοι για την κατοχή των προαναφερόμενων ποσοτήτων κάνναβης και σε βάρος τους σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών".