Πολύ καλή είναι σήμερα η εξέλιξη της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χθες στο Δαμάσι κατακαίγοντας χιλιάδες στρέμματα δασώδους έκτασης, αφού σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία από νωρίς το απόγευμα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον φόβο αναζωπυρώσεων, αφού συνεχίζουν να πνέουν ισχυροί άνεμοι που προκαλούν ανησυχία στους πυροσβέστες που είναι σε ύψιστη ετοιμότητα.

