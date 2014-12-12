Χωρίς λούνα παρκ και φέτος το παζάρι στη Λάρισα
Λάρισα | 26 Αυγ 2025, 21:47
Για μια ακόμη χρονιά θα λείψει το λούνα παρκ από το παζάρι της Λάρισας, το οποίο διοργανώνεται στα τέλη Σεπτεμβρίου (23 έως 30 του μήνα).
Την απόφαση αυτή ανακοίνωσε στη διάρκεια του δημοτικού συμβουλίου ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Αχιλλέας Κέλλας.
Λόγω των αυστηρών κριτηρίων ασφαλείας που έχουν τεθεί για τη λειτουργία των λούνα παρκ, σε όλη την επικράτεια, δεν κατέστη εφικτό να υπάρξει κάποια συμφωνία με επαγγελματία που να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις ασφαλείας.
Η δημοτική αρχή για να καλύψει το κενό αναμένεται να διοργανώσει μια σειρά εκδηλώσεων οι οποίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Β.Μ. kosmoslarissa.gr
