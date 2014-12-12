Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:

· Λορέντζου Μαβίλη (από Γεωργιάδου έως Νιρβάνα)

· Σβαρτς (από Γεωργιάδου έως Ερυθρού Σταυρού)

· Ερυθρού Σταυρού (από Λορέντζου Μαβίλη έως Νίκης)

· Νιρβάνα (από Γαριβάλδη έως Παπαδιαμάντη)

· Αλ. Παπαδιαμάντη (από Νίκης έως 31ης Αυγούστου)

· Νίκης (από Ολύμπου έως Παπαδιαμάντη)

· Πάροδος Νίκης (από Γαριβάλδη έως Νίκης).