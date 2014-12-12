Χωρίς νερό περιοχές της Λάρισας την Παρασκευή
Λάρισα | 13 Νοε 2025, 17:32
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:
· Λορέντζου Μαβίλη (από Γεωργιάδου έως Νιρβάνα)
· Σβαρτς (από Γεωργιάδου έως Ερυθρού Σταυρού)
· Ερυθρού Σταυρού (από Λορέντζου Μαβίλη έως Νίκης)
· Νιρβάνα (από Γαριβάλδη έως Παπαδιαμάντη)
· Αλ. Παπαδιαμάντη (από Νίκης έως 31ης Αυγούστου)
· Νίκης (από Ολύμπου έως Παπαδιαμάντη)
· Πάροδος Νίκης (από Γαριβάλδη έως Νίκης).
