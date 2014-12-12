Η ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία συλλήψεων δάκου στο δίκτυο παγίδων, την πορεία του ελαιοκάρπου και την ανάγκη να προστατευθεί ο ελαιόκαρπος από το δάκο, προχωρά στη διενέργεια του Γ’ γενικού δολωματικού ψεκασμού από 27-09-2025 στο Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες: Ιτέα, Πυργετός, Ραψάνη, Μακρυχώρι, Παραπόταμος, Αμπελάκια, Τέμπη, Ευαγγελισμός.

Υποχρεούνται οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν ελαιοκτήματα στις ψεκαζόμενες περιοχές να παραβρίσκονται στα κτήματά τους κατά την ημέρα του ψεκασμού, ώστε να διαπιστώσουν τον ψεκασμό. Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη τους και τα ζώα τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές, προς αποφυγή τυχόν δηλητηριάσεων.

Επισημαίνεται στους βιοκαλλιεργητές ότι, σύμφωνα με την υποχρέωσή τους από την ένταξή τους στο πρόγραμμα Βιοκαλλιέργειας, θα πρέπει να σημάνουν τα κτήματά τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας