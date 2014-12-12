Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία συλλήψεων δάκου στο δίκτυο παγίδων, την πορεία του ελαιοκάρπου και την ανάγκη να προστατευθεί ο ελαιόκαρπος από τον δάκο, προχωρά στη διενέργεια του 5ου γενικού δολωματικού ψεκασμού – Α΄ μερικού (50%) δολωματικού ψεκασμού από 27-10-2025 στον Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες: Ελάτειας, Μακρυχωρίου, Συκουρίου, Νέσσωνος, Καλοχωρίου, Κυψελοχωρίου, Όσσας, Πουρναρίου και Παραποτάμου.

Επίσης, προχωρά στη διενέργεια του 5ου γενικού δολωματικού ψεκασμού από 27-10-2025 στον Δήμο Ελασσόνας και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Κοινότητες: Πραιτωρίου, Συκέας, Παλαιοκάστρου και Ευαγγελισμού.

Καθώς επίσης και στη διενέργεια του 5ου γενικού και 1ου μερικού δολωματικού ψεκασμού από 27-10-2025 στον Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Γόννων (Γόννοι, Ελαία).

“Υποχρεούνται οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν ελαιοκτήματα στις ψεκαζόμενες περιοχές να παραβρίσκονται στα κτήματά τους κατά την ημέρα του ψεκασμού, ώστε να διαπιστώσουν τον ψεκασμό. Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη τους και τα ζώα τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές, προς αποφυγή τυχόν δηλητηριάσεων.

Επισημαίνεται στους βιοκαλλιεργητές ότι, σύμφωνα με την υποχρέωσή τους από την ένταξή τους στο πρόγραμμα Βιοκαλλιέργειας, θα πρέπει να σημάνουν τα κτήματά τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας” αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.