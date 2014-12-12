Η ΔΑΟ ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία συλλήψεων δάκου στο δίκτυο παγίδων, την πορεία του ελαιοκάρπου και την ανάγκη να προστατευθεί ο ελαιόκαρπος από το δάκο, προχωρά στη διενέργεια του 4ου γενικού δολωματικού ψεκασμού από 17-10-2025 στους Δήμους Τεμπών και Τυρνάβου και συγκεκριμένα στις παρακάτω Δημοτικές Κοινότητες: Ραψάνης, Πυργετού, Ιτέας, Αμπελακίων, Τεμπών και Ευαγγελισμού του Δήμου Τεμπών και Αργυροπουλίου, Δελερίων, Ροδιάς και Λυγαριάς του Δήμου Τυρνάβου.

Καθώς επίσης και στη διενέργεια του 4ου γενικού και 2ου μερικού δολωματικού ψεκασμού από 17-10-2025 στον Δήμο Τεμπών και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα: Γόννων (Γόννοι, Ελαία).

Υποχρεούνται οι ελαιοπαραγωγοί που έχουν ελαιοκτήματα στις ψεκαζόμενες περιοχές να παραβρίσκονται στα κτήματά τους κατά την ημέρα του ψεκασμού, ώστε να διαπιστώσουν τον ψεκασμό.

Παρακαλούνται οι μελισσοκόμοι και οι κτηνοτρόφοι να απομακρύνουν τα μελισσοσμήνη τους και τα ζώα τους από τις ψεκαζόμενες περιοχές, προς αποφυγή τυχόν δηλητηριάσεων.

Επισημαίνεται στους βιοκαλλιεργητές ότι, σύμφωνα με την υποχρέωσή τους από την ένταξή τους στο πρόγραμμα Βιοκαλλιέργειας, θα πρέπει να σημάνουν τα κτήματά τους για την αποφυγή ψεκασμού από τα συνεργεία δακοκτονίας.