Ψηφιακές εργασίες στον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων
Λάρισα | 05 Νοε 2025, 18:34
Από τον Δήμο Λαρισαίων ανακοινώνεται ότι αύριο, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιούνται ψηφιακές εργασίες στον δικτυακό τόπο του Δήμου Λαρισαίων.
Για τον λόγο αυτό, από νωρίς αύριο το πρωί δεν θα είναι εφικτή η πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο (site) καθώς και στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων.
Οι εργασίες, οι οποίες πραγματοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ), σε συνεργασία με το Τμήμα Υποστήριξης Μηχανογραφικών Εφαρμογών και το Τμήμα Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Επικοινωνιών του Δήμου Λαρισαίων, αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ημέρας, ενώ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του site και της πλατφόρμας.
