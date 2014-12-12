Στόχος του νέου θεσμού Tloupas PATH της Περιφέρειας Θεσσαλίας, είναι να εδραιωθεί ένας αναγνωρισμένος πολιτιστικός θεσμός όχι μόνο με πανελλαδική αλλά και με διεθνή απήχηση, που τιμά και διατηρεί την κληρονομιά ενός από τους κλασικούς Έλληνες φωτογράφους, διερευνώντας και διευρύνοντας μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις το εννοιολογικό πλαίσιο της «Σχέσης του Ανθρώπου με το Περιβάλλον» μέσα στο οποίο ζει.

Ο νέος θεσμός Tloupas PATH – από τα αρχικά του τίτλου Tloupas Photography Award of Thessaly’s Heritage (Βραβείο Τλούπα Φωτογραφίας της Θεσσαλικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς) – υλοποιείται παράλληλα σε διαφορετικούς άξονες σε διαγωνιστικό, εκπαιδευτικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό επίπεδο, με επίκεντρο δύο ετήσιους διαγωνισμούς φωτογραφίας με τα αντίστοιχα βραβεία:

Το TLOUPAS PATH INTERNATIONAL AWARD, για αναγνωρισμένους φωτογράφους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και

Το TLOUPAS PATH UNDER 30 AWARD, για ανερχόμενους καλλιτέχνες στην Ελλάδα.

Στόχος των βραβείων είναι να αναδείξουν το έργο σημαντικών φωτογράφων και να τους δώσουν την ευκαιρία να το παρουσιάσουν στην Ελλάδα.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής είναι: η καλλιτεχνική πρωτοτυπία στη σύλληψη ή/και την εκτέλεση, η συνάφεια με το θέμα κάθε κύκλου, η αφηγηματική και νοηματική ροή και η συνάφεια των φωτογραφιών μεταξύ τους ώστε να δημιουργούν μια ενιαία και συνεκτική σειρά, η τεχνική αρτιότητα, η νεωτερικότητα, το φωτογραφικό ύφος, και κυρίως, ο συναισθηματικός αντίκτυπος και ο προβληματισμός γύρω από το θέμα του εκάστοτε Θεματικού Κύκλου που επικοινωνούν οι εικόνες και ολόκληρη η φωτογραφική σειρά.

Για το 2025, ο Θεματικός Κύκλος έχει τίτλο Turning Point, καλώντας τους υποψήφιους του διαγωνισμού να παρουσιάσουν έργα που αποτυπώνουν την διαδικασία ή το αποτέλεσμα μιας οριστικής αλλαγής.

Turning Point είναι το «Σημείο Καμπής», η κομβική στιγμή της σταδιακής ή δραστικής και οριστικής αλλαγής, η στιγμή της μετάβασης από μια κατάσταση σε άλλη, ο μετασχηματισμός, είτε σε προσωπικό, είτε κοινωνικό-πολιτικό ή γεωγραφικό επίπεδο, το ορόσημο μετά από το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να επιστρέψει πλέον στην προγενέστερη κατάστασή του.

Λεπτομέρειες Υποβολής

Η υποβολή των συμμετοχών γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του θεσμού www.tloupas-path.com στην ενότητα ΥΠΟΒΟΛΗ/SUBMIT, με την υποβολή φωτογραφικής σειράς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται αναλυτικά για κάθε κατηγορία ξεχωριστά.

Προθεσμία υποβολών: 20 Αυγούστου 2025