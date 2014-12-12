Ο Δήμος Τυρνάβου, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με τη συμμετοχή του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δαμασίου, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την 1η Γιορτή Τρύγου στο Δαμάσι.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τα εγκαίνια του Δεληχείου Ιδρύματος, τα οποία πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και χαράς, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα για την τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια, στο χώρο εκδηλώσεων ακολούθησε κουκλοθεατρική παράσταση που πρόσφερε χαρά και χαμόγελα στα παιδιά του Δαμασίου, δίνοντας έναν ξεχωριστό τόνο στη γιορτή.

Η πρώτη Γιορτή Τρύγου στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για τους χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν και να γευτούν παραδοσιακά εδέσματα φτιαγμένα από σταφύλι και μούστο, αναδεικνύοντας τον πλούτο της τοπικής παραγωγής και της γαστρονομικής μας παράδοσης.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσαν οι ομιλίες που προσέφεραν χρήσιμες γνώσεις γύρω από την αμπελουργία και την οινοποιία.

Ο Δήμος Τυρνάβου "εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς τη Διευθύντρια του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου, κα Σούλα Παναγιώτου, καθώς και τη Γεωπόνο του Συνεταιρισμού, κα Ζαΐρα Παπαφίγκου, για τις εμπεριστατωμένες και ουσιαστικές εισηγήσεις τους, που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία της γιορτής.

Τον συντονισμό των εκδηλώσεων είχε η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ευγενία Μαμανού.

Ευχαριστούμε όλους και όλες που συνέβαλαν με τον τρόπο τους στην υλοποίηση αυτής της 1ης Γιορτής Τρύγου.

Η Δημοτική Αρχή, πιστή στις δεσμεύσεις της απέναντι στις τοπικές κοινότητες, συνεχίζει με συνέπεια να τις στηρίζει με έργα και πράξεις ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στην ανάδειξη της τοπικής γεωργικής παραγωγής μέσω πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται, δίνοντας βήμα στους ανθρώπους και τις δημιουργικές τους δυνάμεις".

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, οι βουλευτές Ευαγγελία Λιακούλη και Βασίλης Κόκκαλης, ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου Τριαντάφυλλος Καραπατής, ο Διοικητής της 6ης ΤΑΞΥΠ Ταξίαρχος Γεώργιος Ζησέκας, οι αντιπεριφερειάρχες Μαρία Γαλλιού, Ανδριαννα Κομήτσα και Δημήτριος Τσέτσιλας, εκπρόσωποι φορέων ενώ χαιρετισμούς απέστειλαν οι βουλευτές Χρήστος Κέλλας, Μάξιμος Χαρακοπουλος, Χρήστος Καπετάνος και Γιώργος Λαμπρούλης.