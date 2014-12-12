1,1 εκατ. ευρώ στους δήμους της Λάρισας για μισθοδοσία προσωπικού καθαριότητας
Λάρισα | 22 Αυγ 2025, 09:41
Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή συνολικού ποσού ύψους 37.216.088 ευρώ προς τους δήμους της χώρας.
Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της περιοχής, για το διδακτικό έτος 2025-2026 και έως τον Δεκέμβριο του 2025.
(*) Στους 7 δήμους του νομού Λάρισας κατανέμεται συνολικό ποσό 1.103.872 ευρώ.
Αναλυτικά:
ΑΓΙΑΣ 41.552,00
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 123.088,00
ΚΙΛΕΛΕΡ 64.288,00
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 625.632,00
ΤΕΜΠΩΝ 68.208,00
ΤΥΡΝΑΒΟΥ 113.680,00
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 67.424,00
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
