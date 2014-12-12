Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε την κατανομή συνολικού ποσού ύψους 37.216.088 ευρώ προς τους δήμους της χώρας.

Η χρηματοδότηση αφορά στην κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της περιοχής, για το διδακτικό έτος 2025-2026 και έως τον Δεκέμβριο του 2025.

(*) Στους 7 δήμους του νομού Λάρισας κατανέμεται συνολικό ποσό 1.103.872 ευρώ.

Αναλυτικά:

ΑΓΙΑΣ 41.552,00

ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 123.088,00

ΚΙΛΕΛΕΡ 64.288,00

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 625.632,00

ΤΕΜΠΩΝ 68.208,00

ΤΥΡΝΑΒΟΥ 113.680,00

ΦΑΡΣΑΛΩΝ 67.424,00

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr