Ένα ρεπορτάζ του Γιάννη Παπαδόπουλου στην Καθημερινή για τον κτηνοτρόφο με την Ferrari και την διαδικτυακή καταιγίδα λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Ηταν Μάρτιος του 2012 όταν ο 38χρονος κτηνοτρόφος Χρήστος Μαγειρίας παραχώρησε την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή «Ορθά Κοφτά» του τοπικού σταθμού TV10 στα Τρίκαλα. Μόλις είχε υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας με τη Νέα Δημοκρατία για τις επικείμενες εκλογές. Υποστήριζε ότι τον είχαν παροτρύνει από τα κεντρικά του κόμματος να πολιτευτεί. «Δεν βγήκα μπροστά για να πάρω δόξα, δεν απομακρύνθηκα από το κοπάδι του απλού λαού», τόνιζε.

Αδρεναλίνη

Ελεγε τότε ότι διέθετε 500 αγελάδες και 1.500 γιδοπρόβατα. Ανέφερε ακόμη ότι ο παππούς του υπήρξε «μεγαλοτσέλιγκας με 5.000 πρόβατα στη Μηλιά Μετσόβου». Η καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου, όμως, δεν μονοπώλησε εκείνη την τηλεοπτική εμφάνιση. Η συζήτηση περιστράφηκε αρκετές φορές και γύρω από το αυτοκίνητο του κτηνοτρόφου: μια κόκκινη Ferrari 360 Modena των 400 ίππων. Είπε ότι η ταχύτητα είναι «το μεράκι» του και ότι όποτε βγει στην Εγνατία και το επιτρέψει η κίνηση, θα πατήσει μια φορά τα 200, για να αισθανθεί ότι πήρε «αυτή τη δόση αδρεναλίνης». «Ενα τέτοιο αυτοκίνητο το αποκτήσατε μέσα από τη δουλειά σας;» τον ρώτησε ο παρουσιαστής. «Καθαρά και ναι», απάντησε εκείνος.

Οταν έκλεισε όμως το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο του 2012, το όνομα του κ. Μαγειρία δεν βρισκόταν μέσα. Τοπικός παράγοντας της Ν.Δ. λέει ότι δεν χώρεσε «γιατί δεν είχε ερείσματα στην Αθήνα». Εκείνος, μιλώντας στην «Κ», δίνει άλλη εκδοχή. Υποστηρίζει ότι δεν τα βρήκε με το κόμμα, γιατί δεν ήθελε να ψηφίσει το μνημόνιο σε περίπτωση που εκλεγόταν βουλευτής. «Είχα κάνει προεκλογικό αγώνα, είχα βρει γραφεία και τελευταία στιγμή σταμάτησα τα πάντα», θυμάται.

Επτά χρόνια αργότερα, όμως, κατέβηκε στις βουλευτικές εκλογές με τη Ν.Δ. στην Κοζάνη η σύντροφος του κτηνοτρόφου, Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Τοπικοί παράγοντες του κόμματος λένε στην «Κ» ότι παραξενεύτηκαν όταν είδαν στη λίστα που δόθηκε τότε στη δημοσιότητα από τη Ν.Δ. τον τίτλο της γεωπόνου πλάι στο όνομά της, καθώς είναι μια ιδιότητα που δεν κατέχει. Η κ. Σεμερτζίδου δεν εξελέγη. Κατέλαβε την έκτη θέση από τους επτά υποψηφίους του κόμματος συγκεντρώνοντας 3.207 ψήφους. Τοπικό δημοσίευμα ανέφερε τότε ότι οι ιθύνοντες της παράταξης σκέφτονταν να την τοποθετήσουν στον ΕΛΓΑ ή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικά της δόθηκε ο τίτλος της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της Ν.Δ., θέση από την οποία πρόσφατα παραιτήθηκε, μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η ίδια και ο σύντροφός της είχαν λάβει υψηλές επιδοτήσεις.

Μιλώντας με παράγοντες του αγροτικού κόσμου της Θεσσαλίας, καθώς και νυν και πρώην στελέχη της Ν.Δ. σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, η «Κ» επιχειρεί να καταγράψει την πορεία του ζευγαριού που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν δόθηκαν σύννομα οι επιδοτήσεις σε αυτά τα δύο πρόσωπα και συγγενείς τους. Ερευνα διενεργεί για το θέμα και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κλιμάκιο της οποίας άντλησε πρόσφατα στοιχεία από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κ. Μαγειρίας υποστηρίζει ότι όλα είναι νόμιμα και ότι «δεν υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο».

Στις αρχές Αυγούστου δημοσιεύθηκε η είδηση πως δύο κτηνοτρόφοι από τη Θεσσαλία ελέγχονται για λήψη ύποπτων επιδοτήσεων ύψους 1,7 εκατ. ευρώ. Τις επόμενες ημέρες, αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσίευμα σε ενημερωτική ιστοσελίδα των Ιωαννίνων φωτογράφιζαν την κ. Σεμερτζίδου και τον σύντροφό της ως μία εξ αυτών των περιπτώσεων, παρότι κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται. Ακολούθησε έτερο δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο η πολιτεύτρια της Ν.Δ. και ο κ. Μαγειρίας μαζί με μέλη των οικογενειών τους φέρεται να έλαβαν περίπου 2,5 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2019-2024. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της «Κ», το ζευγάρι δεν είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πριν από τα δημοσιεύματα και τις αναρτήσεις. Η Εισαγγελία και η Αρχή για το ξέπλυμα κινητοποιήθηκαν εναντίον τους μετά την «καταιγίδα» στα media.

«Αυτά πήραμε»

Μιλώντας στην «Κ», ο κ. Μαγειρίας υποστηρίζει ότι την τελευταία εξαετία έχουν λάβει σε επιδοτήσεις 1,4 εκατ. ευρώ ο ίδιος και η μητέρα του. Οπως προσθέτει, οι 890.000 ευρώ από αυτό το ποσό αντιστοιχούν στη μητέρα του και το υπόλοιπο σε εκείνον. Το 2024 ο ίδιος φέρεται να είχε δηλώσει 515 βοοειδή και μητέρα του 796. «Εχω ελεγχθεί 11 φορές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ήμουν σε όλες σωστός. Και το 2018, ύστερα από καταγγελία, είχε έρθει πάλι ο ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί με το ΣΔΟΕ και είχαν ξαναμετρήσει τα ζώα της οικογένειάς μου και σε εμένα, και στις αδελφές μου, και στη μητέρα μου. Ελέγχθηκα για το “πόθεν έσχες” και την περιουσία μου, και τα βρήκαν όλα κανονικά», υποστηρίζει και προσθέτει ότι θα προχωρήσει σε αγωγές και μηνύσεις σε όσους τον συκοφαντούν.

Η οικογένεια της κ. Σεμερτζίδου κατάγεται από την Ξηρολίμνη Κοζάνης. Είχαν μεταναστεύσει στη Γερμανία και επέστρεψαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του ’90, με τον πατέρα της να ανοίγει τότε μια δημοφιλή καφετέρια στην Κοζάνη. Σύμφωνα με το βιογραφικό που έχει δημοσιεύσει η ίδια, σπούδασε μάρκετινγκ και προώθηση προϊόντων σε ιδιωτική σχολή της Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε με την εστίαση και έπειτα άνοιξε κατάστημα ρούχων στην Κοζάνη. Το 2012 ο αδελφός της στράφηκε στην καλλιέργεια λεβάντας και, έξι χρόνια αργότερα, αναδείχτηκε «καλύτερος νέος αγρότης» από την Πανελλήνια Ενωση Νέων Αγροτών. Στην εταιρεία αρωματικών φυτών που είχε ιδρύσει μετέχει και η κ. Σεμερτζίδου. Με αφορμή εκείνον τον διαγωνισμό είχε μιλήσει τότε στην ΕΡΤ ως υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της οικογενειακής επιχείρησης. Τα τελευταία χρόνια διατηρεί με τον σύντροφό της, παράλληλα με τα αγροτικά, εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων.

Στο ψηφοδέλτιο

Τοπικοί πολιτικοί παράγοντες στην Κοζάνη εκτιμούν πως η κ. Σεμερτζίδου βρέθηκε υποψήφια το 2019 με τη Ν.Δ. χάρις στις προσβάσεις που φέρεται να είχε ο σύντροφός της στο κόμμα. Ωστόσο το 2023 κόπηκε από το «γαλάζιο» ψηφοδέλτιο. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ένας από τους λόγους ήταν η προηγούμενη επίδοσή της, αλλά και «η δημόσια εικόνα που εξέπεμπε» με τις αναρτήσεις της στο Διαδίκτυο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν στην «Κ» ότι σε προεκλογική ομιλία στην Κοζάνη εκείνη την περίοδο ο τότε γραμματέας του κόμματος, Παύλος Μαρινάκης, έγινε δέκτης της αντίδρασης του κ. Μαγειρία για τον αποκλεισμό της συντρόφου του στα ψηφοδέλτια.

Στελέχη της Ν.Δ. υποστηρίζουν ότι ο τίτλος της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων που της δόθηκε τότε δεν είχε αντίκρισμα. «Είναι περισσότερο για να βρίσκονται οι πολιτευτές σε μια εγρήγορση», αναφέρεται σχετικά. «Θλίβομαι για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε οργανωτικά το κόμμα. Μιλάμε για τίτλους που δεν αντιπροσωπεύουν τίποτα», σχολιάζει πρώην «γαλάζιος» κυβερνητικός παράγοντας. Το ερώτημα ωστόσο είναι πώς θα μπορούσε ενδεχομένως κάποιος και πολιτικά να εξαργυρώσει μια αντίστοιχη θέση.

Στον λογαριασμό της στο Instagram, ανάμεσα σε αναρτήσεις βίντεο με τη Ferrari και τα ζώα του συντρόφου της, έχει δημοσιεύσει και φωτογραφίες από τη συμμετοχή της σε συσκέψεις της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Ν.Δ. Σε μια ανάρτηση από τον Φεβρουάριο του 2024 εμφανίζεται μαζί με τη δικηγόρο Μελιτίνη Οικονομάκη, η οποία είχε μόλις αναλάβει γενική διευθύντρια του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη λεζάντα: «Καλή αρχή και καλή δύναμη στην αγαπημένη φίλη μου». Ως συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων, η κ. Σεμερτζίδου συμμετείχε το 2022 και σε εκδήλωση της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Ν.Δ. στη Βέροια για τη μετάβαση του πρωτογενούς τομέα στην ψηφιακή εποχή, παρουσία και κυβερνητικών στελεχών της εποχής.

Στην επιστολή παραίτησης από τη θέση της συντονίστριας, η κ. Σεμερτζίδου αναφέρει ότι η ίδια και η οικογένειά της βρέθηκαν στο επίκεντρο «άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές». Σημειώνει ότι οι δραστηριότητές τους είναι διαφανείς και νόμιμες, και ότι η απόφασή της να παραιτηθεί «έχει καθαρά πολιτικά κίνητρα». «Θέλω να προφυλάξω την παράταξη από κάθε απόπειρα στοχοποίησης και αποπροσανατολισμού μέσω της προσωπικής μου επίθεσης», γράφει, προσθέτοντας ότι παραμένει ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας.

Οι ανιχνευτές και τα όπλα

Τηλεοπτικός σταθμός της Θεσσαλίας, καθώς και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες, παρουσίασαν το 2015 την είδηση του ελέγχου ενός βοσκού με Ferrari στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας για την πιθανή δράση κυκλώματος αρχαιοκαπήλων στην ευρύτερη περιοχή. Η υπόθεση αφορούσε καταγγελίες για διακίνηση στο εξωτερικό κλεμμένων εικόνων από μονές και εκκλησίες της Ηπείρου. Τελικά δεν ασκήθηκε δίωξη κατά του κτηνοτρόφου ή συγγενών του για αρχαιοκαπηλία. Σε δίκη παραπέμφθηκαν άλλα πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ένας καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό το 2021.

Σε εκείνη την αστυνομική έρευνα, στην οικία του κτηνοτρόφου είχαν βρεθεί ανιχνευτές μετάλλου, ενώ από την κτηνοτροφική μονάδα κατασχέθηκαν τότε πιστόλια και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Μία από τις εξηγήσεις που φέρεται να είχε δώσει τότε προανακριτικά ένας μάρτυρας για τους ανιχνευτές ήταν ότι χρησιμοποιούνται για τα μαντριά, για να μη χτυπήσουν κάτι άλλο στο έδαφος τοποθετώντας κολόνες. Η «Κ» ρώτησε τον κ. Μαγειρία για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Λέει πως αθωώθηκε για τα όπλα, μια και τα πιστόλια που βρέθηκαν ήταν οικογενειακά κειμήλια από τη δεκαετία του ’40 και δεν ήταν σε χρήση. «Δεν κατηγορήθηκα ποτέ, δεν παραπέμφθηκα, αλλά διασύρθηκα πριν από δέκα χρόνια», επισημαίνει για το σκέλος της αρχαιοκαπηλίας.

Σχετικά με τα αυτοκίνητα που διαθέτει, ο ίδιος εξηγεί ότι αγόρασε τη Ferrari το 2004, ενώ το 2016 απέκτησε μια μεταχειρισμένη Porsche. Πριν από χρόνια, σε εκείνη την πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη στο κανάλι TV10 ο παρουσιαστής τον είχε ρωτήσει: «Αν χρειαστεί να επιλέξετε είτε το κοπάδι είτε τη Ferrari, τι θα κάνετε;». «Αν είναι να επιλέξω ένα από τα δύο, θα πει ότι η δουλειά μου δεν πάει καλά και θα πρέπει να την πουλήσω για να τη στηρίξω», του απάντησε εκείνος.

