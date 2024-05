H Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, διοργανώνει το 11ο Μαθητικό Συνέδριο με τίτλο: «Μαθαίνω & Παρουσιάζω τον Πολιτισμό του τόπου μου», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/5/2024 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημοτικής Πινακοθήκης - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα και την Πέμπτη 30/5/2024 στο πάρκο Αλκαζάρ.

Στη διοργάνωση του 11ου Μαθητικού Συνεδρίου, συμμετέχουν η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, η Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Δήμος Λαρισαίων, το Τμήμα Τροχαίας Λάρισας, η Εφορία Αρχαιοτήτων Λάρισας, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας, η Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, ο Σύλλογος Σαρακατσαναίων Λάρισας «Ο Κατσαντώνης», ο Σύλλογος Ποντίων Λάρισας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβαντοβλάχων Αργυροπουλίου, η Εξωραϊστική Μορφωτική Λέσχη Φιλιππούπολης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών ν. Λάρισας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Ξηροκρανιά», ο Σύλλογος Κρητικών Λάρισας «Ο Ψηλορείτης», ο Σύλλογος Κυπρίων Λάρισας καιη Αθλητική Ένωση Λάρισας (ΑΕΛ), ενώ στον χώρο των εκδηλώσεων θα παραβρίσκονται στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού-Παράρτημα Λάρισας.

Το φετινό Μαθητικό Συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί υβριδικά, εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου για την Αειφορία (Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Εκπαίδευσης), με θέμα: «Τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου τους», με φορέα – ιδρυτή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, καθώς και του Διεθνούς Δικτύου ΠΕ: «Μαθαίνω για τα Δάση», το οποίο έχει Εθνικό Χειριστή την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) και Συντονιστή Φορέα τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.Έχοντας ως θεματικό άξονα την προτεινόμενη από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. κεντρική θεματική ενότητα για το σχολικό έτος 2023-2024: «Φυσικές καταστροφές: Πρόληψη, αντιμετώπιση και οι επιπτώσεις τους στο Περιβάλλον, την Υγεία, τον Πολιτισμό και την Εργασία» και εντάσσοντας τον θεματικό άξονα «Πολιτισμός», ο οποίος απορρέει από τα Θεματικά Δίκτυα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης &Πολιτιστικών Θεμάτων, που συντονίζει η Δ.Π.Ε. Λάρισας, το θέμα του 11ου Μαθητικού Συνεδρίου είναι: «Μαθαίνω & Παρουσιάζω τον πολιτισμό του τόπου μου».

Εκτός από τις Σχολικές Μονάδες της Δ.Π.Ε. Λάρισας, δήλωσαν διά ζώσης ή διαδικτυακή συμμετοχή μαθητικές ομάδες Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης των Σχολικών Μονάδων-μελών του Διεθνούς Θεματικού Δικτύου: «Τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου τους» από την Ελλάδα και την Ομογένεια. Συγκεκριμένα, θα συμμετάσχουν 2500 μαθητές/τριες – Σύνεδροι, των εξής 82 Σχολικών Μονάδων (με τη σειρά παρουσίασής τους και του τίτλου εισήγησης:

Α. Την Τετάρτη 29/5/2024,από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 13.30 μ.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Δημοτικής Πινακοθήκης - Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα:

3ο Νηπιαγωγείο Λάρισας | Πρεσβευτές Ολυμπιακών ιδεωδών, @ 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Λάρισας | Η Πινακοθήκη της πόλης μου, 2ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου | Τα σταμπωτάτου Τυρνάβου, @ Αχιλλοπούλειος Σχολή Καΐρου | Τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου μας, 4οΔημοτικό Σχολείο Λάρισας | Το μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λάρισας, @Δημοτικό Σχολείο Θραψάνου Κρήτης | Αγγειοπλαστική-Η τέχνη του Θραψανιώτη , 2ο ΔημοτικόΣχολείο Νιγρίτας Σερρών | Λίμνη Κερκίνη και θερμές πηγές Νιγρίτας, 9ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας| Η ιστορία του σχολείου μας μέσα από φωτογραφίες και συνεντεύξεις, @ Νηπιαγωγείο Λιβαδίου| Ήρωες του 1821: Ο «Γεωργάκης Ολύμπιος» από τον Όλυμπο, 16ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας |Θέματα πολιτικής προστασίας, @ Γυμνάσιο Τυχερού Έβρου | «Υιοθεσία του χερσαίου οικοσυστήματος του Δάσους της Δαδιάς», @ Νηπιαγωγείο Κληματιάς Ιωαννίνων | Μια βόλτα στομεταβυζαντινό μονοπάτι του Νηπιαγωγείου Κληματιάς!, @ ΔΠΕ Καρδίτσας |20 σχολεία της Καρδίτσας παρουσιάζουν το περιβάλλον και τον πολιτισμό του τόπου τους, Ειδικό Νηπιαγωγείο Γιάννουλης | Ανακαλύπτοντας το παρελθόν και το παρόν του Πηνείου ποταμού στη Γιάννουλη, @59ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών | Τα νεοκλασσικά κτήρια της Πάτρας, Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Μπόμπολου | Το ποτάμι πηγή ζωής για τη πόλη μας, @ Γυμνάσιο Τρικερίου | «Ξέρεις από που είμαι εγώ» (Παραδοσιακός Τρικεριώτικος Γάμος), 55ο Νηπιαγωγείο Λάρισας | Ένας τουριστικός οδηγός της Λάρισας μέσα από τα μάτια των παιδιών, 23ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | Γλυπτόςποταμός της Νέλλας Γκόλαντα, Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ράπτου | Μαθαίνω τη πόλη μου μέσα από τον πίνακα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» του Αγ. Αστεριάδη, @ Δημοτικό Σχολείο Βλαχογιαννίου | Μοναστήρια καιξωκλήσια του τόπου μας, Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ράπτου | Η ομορφιά της ελληνικής γης, @ 1ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Βόλου | Το Μνημείο Πεσόντων Προσκόπων Αϊδινίου Μικράς Ασίας στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, @ 4ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων | Τα παιδιά Ρομά παρουσιάζουν τον τόποτους, @ 6ο Νηπιαγωγείο Μυτιλήνης | Δεινοί εξερευνητές σε μυθικούς πολιτισμούς, 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | Αρχαία εφημερίδα, «ΠΕΛΑΣΓΙΩΤΙΔΑ», @ 3ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού |Υμηττός-Ελληνικό: Χαρτογραφικές περιηγήσεις , 24ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | Το παζάρι της Λάρισας, @ Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Μαλτέζος | Άργος: Η αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης, @ 1ο,2ο, 4, και 17ο Νηπιαγωγείο Κατερίνης | «Νηπιοβήματα στο Μουσείο του Δίου», Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου | Το Αργυροπούλι στο πέρασμα του χρόνου, Δημοτικό Σχολείο Γόννων | Ταξίδι στο Μοναστήρι Βόρειας Μακεδονίας - Χοροί του τόπου μας, @ 1ο Δημοτικό Σχολείο ΗράκλειαςΣερρών | Ζουρνάδες και λουκάνικα Τζουμαγιάς, Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας | Ιερός Ναός Αγίου Χαραλάμπους Νίκαιας, @ 3ο Νηπιαγωγείο Σηπιαδών Μηλίνας + 2ο Δημοτικό Σχολείο Μηλίνας |Στα μονοπάτια του Ν. Πηλίου, 5ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου | Τα σταμπτωτά του Τυρνάβου, @Γυμνάσιο Αναρράχης Εμπορίου | Εκκλησίες και Μονές ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | Το πάρκο της γειτονιάς μου: Χώρος συνάντησης, ζωής καιιστορίας...,@ 2ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου | Περιήγηση στον Τύρναβο, @ 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελώνα | Ο Αμπελώνας που αγαπώ (Ampelonas, the land of my heart), @ 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου | Μαθαίνω για τα δάση, @ 3ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου | Μνημεία και πλατείες τουΤυρνάβου, @ 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου | Περπατώ και γνωρίζω το Αίγιο, 36ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | Στης Λαρίσης το ποτάμι, ούτε ένα σκουπίδι δε θα βρω, για να το χω' καθαρό!, @ ΓΕΛΚροκέων Νικηφόρος Βρεττάκος | O τόπος μας μέσα από τα μάτια των παιδιών, @ 4ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπλίου| Περπατώντας στο Ναύπλιο...Walking around Nafplio..., 22ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | Δες την πόλη μες από τα δικά μου μάτια, Γυμνάσιο Πέλλας | Πέλλα: πέρασμα στο χρόνο,61ο Νηπιαγωγείο Λάρισας | Κρυμμένα μυστικά στα σπίτια τα παλιά - Κονάκι Αβέρωφ,Νηπιαγωγείο Δαμασίου | Δαμάσι το χωριό μου και ο κόσμος, 31ο Νηπιαγωγείο Αχαρνών | Ταπαιδιά αγαπούν τη Πάρνηθα - Ολυμπιακοί αγώνες, Δημοτικό Σχολείο Ευυδρίου Λόφου | Ο αρχαιολογικός χώρος Λόφος Χτούρι, 19ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | Η Φύση και η Αγάπη Αντάμαστον κύκλο του χορού, 2ο Νηπιαγωγείο Τυρνάβου | Τα σταμπωτά του Τυρνάβου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Πλατυκάμπου | Η εφημερίδα μας "Τα ανήσυχα παιδιά" - Χοροί του τόπου μου, 36οΔημοτικό Σχολείο Λάρισας | Στης Λαρίσης το ποτάμι ούτε ένα σκουπίδι δε θα βρω, για να το΄χωκαθαρό, 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου | Μαθαίνω την ιστορία του τόπου μου αλλιώς, Γυμνάσιο Αναρράχης Εμπορίου | Εκκλησίες και Μονές ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς και 33ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | Πηνειός, ένα ταξίδι στη Θεσσαλία.

Β. Την Πέμπτη 30/5/2024, στο πάρκο Αλκαζάρ, από τις 8.30 π.μ. μέχρι τις 13.00 μ.μ., θα υλοποιηθούν Βιωματικά Εργαστήρια Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τα οποία θα συντονιστούν από τους εξής φορείς:

Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας / Γνωρίζουμε το δάσος, το αγαπάμε και το προστατεύουμε, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας - Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας / Ιστορίες και Μύθοι της Λάρισας, Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας / Ζωγραφίζοντας την παράδοση του τόπου μας, Σχολή Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας / Γνωριμία με τα παραδοσιακά όργανα, Σύλλογος Σαρακατσαναίων Λάρισας «Ο Κατσαντώνης» / Μεταλαμπαδεύοντας τη Σαρακατσάνικη Παράδοση στη νέα γενιά, Σύλλογος Ποντίων Λάρισας / Διαχρονικός Πόντος, Πολιτιστικός Σύλλογος Αρβανιτοβλάχων Αργυροπουλίου σε συνεργασία με το ΔΣ Αργυροπουλίου / Παρουσίαση Λαϊκής Τέχνης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εξωραϊστική Μορφωτική Λέσχη Φιλιππούπολης (σε συνεργασία με το 2ο ΔΣ Πλατυκάμπου) / Μουσική Παράδοση Ανατολικής Ρωμυλίας-Χορός, Πολιτιστικός Σύλλογος Μικρασιατών ν. Λάρισας / Μουσική κληρονομιά των Μικρασιατών, Πολιτιστικός Σύλλογος «Η Ξηροκρανιά» σε συνεργασία με το 31ο ΔΣ Λάρισας / Μαθαίνουμε και παρουσιάζουμε τις Παραδόσεις του τόπου μας, Αθλητική Ένωση Λάρισας (ΑΕΛ) σε συνεργασία με το 31ο ΔΣ Λάρισας / ΑΕΛ - Η Ομάδα της καρδιάς μας - Η Ομάδα της γειτονιάς μας, Σύλλογος Κρητικών Λάρισας «Ο Ψηλορείτης» / Η πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης, Σύλλογος Κυπρίων ν. Λάρισας / Η πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, Τμήμα Τροχαίας Λάρισας / Οδική Ασφάλεια, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας Σερρών / Γεύση από τον Πολιτισμό της Νιγρίτας Σερρών.

Παρουσιάσεις χορευτικών συνόλων θα πραγματοποιηθούν από τις εξής σχολικές μονάδες:

7ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, 13ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, 27ο Νηπιαγωγείο Λάρισας, Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Μπόμπολου Χρυσάνθης, Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας, 2ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας Σερρών, 4ο Δημοτικό Σχολείο Σοφάδων, 2ο Δημοτικό Σχολείο Πλατυκάμπου Λάρισας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Πλατυκάμπου, 19ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 31ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Δημοτικό Σχολείο Αργυροπουλίου, Δημοτικό Σχολείο Γόννων, 33ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 10ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 36ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 1ο Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης, 24ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, 4ο Δημοτικό Σχολείο Τυρνάβου, Δημοτικό Σχολείο Τερψιθέας, 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Αικατερίνη Καραγιώργου, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς το σύνολο των φορέων, οι οποίοι ανταποκρινόμενοι στο σχετικό κάλεσμα, συμμετέχουν στη διοργάνωση του 11ου Μαθητικού Συνεδρίου, στους χορηγούς αυτού, καθώς και σε όλες τις σχολικές μονάδες και τους μαθητές και τις μαθήτριες, που προετοίμασαν με επιμέλεια μαθητικές εργασίες και τη συμμετοχή τους.