Το 13ο Πανθεσσαλικό Φεστιβάλ Ποίησης διοργανώνεται από τις 25 έως τις 29 Αυγούστου 2025, από τις εκδόσεις Θράκα και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, με την υποστήριξη και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πρόκειται για ένα πενθήμερο φεστιβάλ που περιλαμβάνει αναγνώσεις ποιημάτων από περισσότερους από 70 Έλληνες και διεθνείς ποιητές, ζωντανή μουσική, βιβλιοπαρουσιάσεις, εικαστική έκθεση σε επιμέλεια Αντιγόνης Καψάλη, καθώς και πολυμεσικές ποιητικές περφόρμανς.

Η θεματική του φετινού Φεστιβάλ Ποίησης είναι η ελπίδα. Η ελπίδα είναι η βαθιά πεποίθηση πως κάτι καλό θα συμβεί τελικά — μια πρόβλεψη που κάνουμε, με μεγαλύτερη ή μικρότερη βεβαιότητα, βασισμένοι στη λογική, το συναίσθημα, τη διαίσθηση ή το περιβάλλον μας.

Από την αυγή της ποίησης, η ελπίδα βρισκόταν συχνά στον πυρήνα της — είτε ως κατάφαση είτε υπό αμφισβήτηση και αναίρεση, η ελπίδα, όσο και η απουσία της, ήταν πάντα αχώριστη από την πράξη της δημιουργίας. Αλλά και αντίστροφα, η ποίηση, από τις απαρχές της, ενέπνευσε ελπίδα. Η ελπίδα είναι αναπόσπαστο μέρος κάθε δημιουργικής διαδικασίας, κάθε ανθρώπου και κάθε κοινωνίας. Άλλοτε γράφουμε ή δρούμε ορμώμενοι από ελπίδα κι άλλοτε πάνω στην απελπισία μας.

Η ελπίδα κάνει τη διαφορά ανάμεσα στην επιβίωση και τον θάνατο —σε προσωπικό, κοινωνικό και συμβολικό επίπεδο— παρακινώντας μας να δημιουργήσουμε, κόντρα σε κάθε εμπόδιο. Αλλά και η απουσία ελπίδας μπορεί να είναι εξίσου δημιουργική, ωθώντας μας να δραστηριοποιηθούμε χωρίς άλλη αναβολή.

Το Φεστιβάλ υλοποιείται σε συνεργασία με το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας- Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, την Πινακοθήκη P.Ar.Co - By the River και τον Κύκλο Ποιητών. Υποστηρίζεται, επίσης, από τον Δήμο Τρικκαίων, τον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας, την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα, το Literature Across Frontiers, το Wales Arts International και το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας-Γαλλική Πρεσβεία.

Χορηγοί: ΕΡΜΗΣ - Κοινόχρηστα & Διαχείριση Πολυκατοικιών, Βιβλιοπωλείο Καλτσάς

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισας, ΕΡΤ Βόλου, Book Press