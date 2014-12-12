Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη 15 θέσεων εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν συνοδούς απορριμματοφόρων, εργάτες πράσινου, οδηγούς και χειριστές μηχανημάτων.

Οι προσλήψεις πρόκειται να υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων, κατεπειγουσών, εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος.

Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Τυρνάβου

- ΥΕ Συνοδών Απορριμματοφόρων - 5 θέσεις

- ΥΕ Εργατών Πράσινου - 8 θέσεις

- ΔΕ Οδηγών (άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας με κάρτα ταχογράφου) - 1 θέση

- ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτή - Εκσκαφέα) (JCB) - 1 θέση

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τις αιτήσεις με τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, μέσα σε προθεσμία 2 εργάσιμων ημερών, δηλαδή από την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 έως και την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 14:30 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου (1ος όροφος).

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων εργασίας, ΕΔΩ.

proson.gr