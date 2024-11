Με τη δέουσα λαμπρότητα και πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε η Τελετή Απονομής Βραβείων του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας.

Σε μία εντυπωσιακή βραδιά, με παρουσιαστές τον Βαγγέλη Βουλάγκα και την Άννα Ζηρδέλη σε σκηνοθεσία Άκυ Μητσούλη, απονεμήθηκαν τα βραβεία στους νικητές της κάθε κατηγορίας, ενώ έκπληξη της εκδήλωσης αποτέλεσε η Performance από την αναγνωρισμένη από το Κράτος Σχολή χορού «Les Danseurs» –Ιωάννα Καρπούζα.

Φέτος υπέβαλαν συμμετοχή 260 ταινίες μικρού μήκους και animation από όλο τον κόσμο. Η προκριματική επιτροπή αποτελούμενη από τους Σωτήρη Πετρίδη (σκηνοθέτη/σεναριογράφο), Αλέξανδρο Ρέλλο (σκηνοθέτη) και Τάνια Ναναυράκη (μοντέρ/σκηνοθέτη), είχε πολλή δουλειά να κάνει. Tελικά επιλέχθηκαν για να προβληθούν 21 ταινίες animation, 7 ταινίες σχετικές με τη κλιματική αλλαγή, 2 ταινίες του διαγωνισμού Κινηματογραφώντας στη Θεσσαλία, 25 ταινίες στο διεθνές διαγωνιστικό, 34 ταινίες στο ελληνικό και 4 μαθητικές ταινίες.

Ειδική κατηγορία απετέλεσε και το Larissa Lumina το Φεστιβάλ μέσα στο Φεστιβάλ, το πρώτο στην Ελλάδα με ταινίες που δημιουργήθηκαν με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μόνο.

Αναλυτικά απονεμήθηκαν τα παρακάτω βραβεία:

Larissa Lumina

Main Award – Best AI Short Film

DANTE’S COMEDIA του Francesco Siro Brigiano ΙΤΑΛΙΑ

AI Storytelling Award

FLOATING MEN του SEHWAN CHA KOREA

Most Innovative AI Technique

Are we becoming robots ? του Joe Andre Ata ΛΙΒΑΝΟΣ

Best Greek AI Film

Feels surREAL της Ελεάνας Ταβλίκου ΕΛΛΑΔΑ

Lumina Muse Challenge

SOMEWHERE. NOWHERE. NEVER. Του Kirill Karnovich-Valua ΣΛΟΒΕΝΙΑ

Καλύτερη ταινία για την κλιματική αλλαγή

«Αέρας» του Γιάννη Μπλέτα

Κατηγορία «Κινηματογραφώντας στη Θεσσαλία

Α΄ Βραβείο

Ευάγγελος Χατζηκωνσταντίνου

Α΄ Βραβείο καλύτερης φωτογραφίας

Αλέξης Μητρακούλης

Κατηγορία animation

Την κριτική επιτροπή αποτελούσαν οι:

Μέλανδρος Γκανάς, Καλλιτεχνικός Διευθυντής LA comics festival

Ελένη Μούρη, Καθηγήτρια Animation Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δάφνη Ξουράφη, Animator, Σκηνοθέτης

1ο Βραβείο family portrait από την Κροατία

2ο βραβείο Ana Morphosa από την Πορτογαλία

3ο βραβείο OVO από τη Γαλλία

Διεθνές – Ελληνικό και Μαθητικό διαγωνιστικό

Την κριτική επιτροπή του Διεθνούς και Ελληνικού διαγωνιστικού αποτελούσαν οι:

Ρόμπυ Εκσιέλ, Δημοσιογράφος και κριτικός κινηματογράφου, πρόεδρος της επιτροπής.

Σίσσυ Τουμάση, Ηθοποιός

Ορέστη Τάτση, Σκηνοθέτης Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Θεσσαλικού Θεάτρου

Ανδρέα Βακαλιό, Σκηνοθέτης

Αναστασία Μαστρακούλη, Εικαστικός καλλιτέχνης, σκηνογράφος και ενδυματολόγος στην βιομηχανία της Τηλεόρασης και του Κινηματογράφου

1ο Βραβείο Μαθητικής ταινίας

Νούφαρο από μαθητές του 2ου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας

Διεθνές Διαγωνιστικό

1ο Βραβείο

Masterpiece του Άλεξ Λώρα (Ισπανία)

2ο Βραβείο

A summer ends poem του Λαν λαμ Τσαν – Τσάο (Κίνα)

3ο Βραβείο

Things unheard off του Ραμαζάν Κιλίτς (Τουρκία)

Ειδικές μνείες απονεμήθηκαν στις ταινίες:

Do it right ειδική μνεία σεναρίου για τον Γιάροσλαβ Λεμπέντεφ ( Ρωσία )

The photographer ειδική μνεία ερμηνείας για την Άννα Μαρία Στούρμ ( Γαλλία )

Cataract ειδική μνεία φωτογραφίας για τον Γουόκας Ιβανιτς ( Πολωνία )

Ελληνικό Διαγωνιστικό

1ο Βραβείο

Θερμοκήπιο του Γιώργου Γεωργακόπουλου

2ο Βραβείο

Γιατί δεν χορεύεις της Πηνελόπης Μαυροψαρίδη

3ο Βραβείο

Wings του Φοίβου Ήμελλου

Ειδικές μνείες απονεμήθηκαν στις ταινίες:

ΑΒΕΛ ειδική μνεία καλύτερου σεναρίου για τον Κωνσταντίνο Καραμαγγιώλη

ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ειδική μνεία καλύτερου ντοκιμαντέρ Νικολέτα Λεούση

Bad kids with saint names ειδική μνεία σπουδαστικής ταινίας Βίκυ Αναστασιάδου.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κος Δημήτρης Κουρέτας, ο Αντιπεριφεριάρχης Πολιτισμού κος Σωτήρης Σουλούκος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κος Δημήτρης Τσέτσηλας, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων κος Θωμάς Ρετσιάνης, η Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου κα Χρύσα Βουλγαράκη, η Διευθύντρια του ΣΘΕΒ κα Έλενα Καματέρη, η Σύμβουλος Πολιτισμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας κα Κυριακή Σπανού και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κος Στάθης Βελισσαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι στήριξαν το Φεστιβάλ Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, ο Δήμος Λαρισαίων, το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας, το ΕΚΟΜΕΔ – Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών Λάρισας.

Χορηγοί ήταν το Aegean college, οι Σχολές ΄Όμηρος, το Sport travel Μελίνα, το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης Easy Education, η Σχολή Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης Hollywood studio Θεσσαλονίκης και η Εταιρεία Katalist.

Το αφιέρωμα στον Ιαπωνικό Κινηματογράφο από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας ήταν ενταγμένο στο πρόγραμμα πιστοποιημένων Εκδηλώσεων/Δράσεων για το «2024: Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας – Ελλάδας».