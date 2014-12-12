Tο θέατρο ανέκαθεν αποτελούσε και σήμερα περισσότερο από ποτέ αποτελεί έναν "ιερό" τόπο συνάντησης, εκεί που το κοινό συν-κινείται με τον ηθοποιό και η φαντασία γίνεται κοινό κτήμα όλων.



Το θέατρο είναι ο τόπος που η συνεργασία αποκτά κοινή ανάσα, που τίθενται ερωτήματα στο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Είναι ο τόπος όπου η ατομική και συλλογική τάξη πασχίζει να τοποθετηθεί στην γενικότερη αταξία της καθημερινότητας. Σε αυτόν τόπο λοιπόν συναντιόμαστε, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε ταυτότητας, όσοι και όσες με την φαντασία μας δημιουργούμε "ρωγμές" στο υπάρχον.



Ο Δήμος Τυρνάβου και ο Σύλλογος Γυναικών Τυρνάβου συνδιοργανώνουν το 1ο Φεστιβάλ Θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8 & 9 Νοεμβρίου 2925 στο Δημοτικό Θέατρο. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν θεατρικές παραστάσεις, σεμινάρια και εισηγήσεις.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 1ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 2025



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11



12:00 Έναρξη ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Χαιρετισμοί/Καλωσόρισμα



14:30-17:30

Storytelling-Από το χαρτί στην σκηνή

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπλόματη



17:45-20:45

Το σώμα ως εργαλείο του ηθοποιού

Εισηγητής: Δημήτρης Τσάκας



21:15

"3 του ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1843 – ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ"

Σκηνοθεσία: Νίκος Γκεσούλης

Ερμηνεία: Θοδωρής Προκοπίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/11



11:00-14:30

Εργαλεία θεάτρου ως μέσο εκφραστικότητας στα παιδιά

Εισηγήτρια: Θάλεια Χαραρά



15:00-18:00

Storytelling-Από το χαρτί στην σκηνή

Εισηγήτρια: Κατερίνα Μπλόματη



18:15-21:15

Το σώμα ως εργαλείο του ηθοποιού

Εισηγητής: Δημήτρης Τσάκας



ΚΥΡΙΑΚΗ 9/11



11:00

"Το Γαϊτανάκι" της Ζωρζ Σαρή (για παιδιά 6+ ετών)

Θεατρική Διασκευή: Γιάννης Καλατζόπουλος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Τσαγκαράκης

Παίζουν: Αντώνης Γουγής, Γιώργος Ζιώγαλας, Φαίδρα Παπανικολάου, Γιώργος Τσαγκαράκης, Αλεξάνδρα Χριστοδουλέα, (Α’ διανομή), Δέσποινα Σταυρίδη (Β’ διανομή)



15:00-19:00

Η Υποκριτική Τέχνη στον 21ο αιώνα (διάλεξη με πρακτική εφαρμογή)

Εισηγητής: Πέτρος Ζηβανός



21:15

"THE TWISTER" του Θάνάση Τριαρίδη

Σκηνοθεσία: Ηρακλής Τζαφέτας

Παίζουν: Τατιάνα Μαρούλη, Αναστασία Φούκη, Ηρακλής Τζαφέτας