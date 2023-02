Το Innovent Forum 2023 ολοκληρώθηκε σήμερα, Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, πετυχαίνοντας τους στόχους του για την ανάδειξη, την προώθηση και την αξιοποίηση της καινοτομίας μέσα από την δικτύωση και τη συνεργασία. Η διήμερη έκθεση που αποτέλεσε πόλο έλξης εκατοντάδων επισκεπτών, λειτούργησε ως πλατφόρμα διασύνδεσης των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών, φέρνοντας στο προσκήνιο νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε καίριους τομείς της Ελληνικής κοινωνίας του σήμερα.

Το Innovent Forum διοργανώθηκε για πρώτη φορά φέτος από το Πάρκο Καινοτομίας JOIST σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τον Δήμο Λαρισαίων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποτέλεσε πρωτότυπη πρωτοβουλία για την πόλη της Λάρισας και ολόκληρη τη Θεσσαλία, θέτοντας τις πιο ισχυρές βάσεις για να γίνει ετήσιος θεσμός. Υποστηρικτές της έκθεσης ήταν τοElevate Greece, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΘΕΒ, το EIT Digital, το EIT Food, η Industry Disruptors-Game Changers, το L-Stone Capital, η Whitebeam Ventures, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών ΣΕΒ.

Η δεύτερη ημέρα του Innovent Forum 2023 ξεκίνησε με τη συζήτηση «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης: Μαθαίνοντας από το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον» που συντόνισε η Στέλλα Βαϊνά, Υποδιευθύντρια και Υπεύθυνη ΕΕΝ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, η οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της εξωτερικής χρηματοδότησης για την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Ο Γιώργος Τζαμτζής, Manager, Access to EU Funding & Incentives της EY, παρουσίασε αναλυτικά πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς τη λογική των χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τους. Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σκυλογιάννης, Διευθυντής Πιστοδοτήσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας μίλησε για όλα τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Τράπεζας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε μορφής. Τη συζήτηση έκλεισε η Κατερίνα Παπαδούλη, Head of Unit, National Contact Points in Horizon Europe του Δικτύου ΠΡΑΞΗ με την παρουσίαση των ευκαιριών χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη αλλά και τις υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.





Τη συζήτηση του δεύτερου panel με τίτλο «Ο Ρόλος των Venture Capitals και η Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Startups» άνοιξε και συντόνισε ο Γιώργος Γεωργιάδης, Partner & Co-Founder της Whitebeam Ventures, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της επεκτασιμότητας των επιχειρηματικών μοντέλων που αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Ο Jesus Contreras, Regional Node Director South του EIT Digital δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η χρηματοδότηση είναι το καύσιμο κάθε επιχείρησης και αναφέρθηκε στην εξειδίκευση του EIT Digital στο digital και deep tech αλλά και στην προστασία και την υποστήριξη που παρέχει στις επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη. Ο Λάμπρος Κούρτης, Chief Science Officer της Chronicles Health σημείωσε ότι η πανδημία έκανε τους επενδυτές πιο επιλεκτικούς, καθώς πλέον ό,τι επιλέγουν να επενδύσουν πρέπει να είναι καλύτερο από τον ανταγωνισμό και τόνισε ότι όταν σχεδιάζουμε ένα project πρέπει να σκεφτόμαστε τη θέση του στην αγορά, καθώς η έρευνα είναι ωφέλιμη μόνο όταν απευθύνεται στους ανθρώπους. Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Δρίτσας, Διευθύνων Σύμβουλος της Elevate Greece ΑΕ τόνισε πως δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στην έρευνα, καθώς για να βγει μια ιδέα στην αγορά με επιτυχία πρέπει να αναπτύξουμε τις κατάλληλες δεξιότητες ή να έρθουμε σε επαφή με τους κατάλληλους συνεργάτες. Η Yana Ovsiannykova, PhD Business Development Consultant & Investment Advisor υπογράμμισε ότι κάθε χρηματοδότηση δεν προορίζεται μόνο για την ιδέα, αλλά για ολόκληρη την ομάδα πίσω από αυτή που την υποστηρίζει. Τέλος, ο Δημήτρης Καλαβρός, Co-Founder του Found.ation, Co-Founder & Partner του Velocity Partners VC, επισήμανε ότι τα VCs αναπτύσσονται δυναμικά προσφέροντας μοναδικές προτάσεις πώλησης με πολλά πλεονεκτήματα.





H δεύτερη ημέρα ολοκληρώθηκε με το workshop «Από την Ιδέα έως την Επιτυχία: Δημιουργώ τη Δική μου Επιχείρηση» με τους Λάμπρο Κούρτη, Chief Scientific Officer της Chronicles Health, Μιχάλη Πουσπουρίκα, Project Manager του Thinc - Thrace Incubator και Αναστασία Ντράχα, PhD Candidate for Digital Biomarkers & Healthtech Entrepreneur, όπου παρουσιάστηκαν τρόποι ανακάλυψης νέων επιχειρηματικών ιδεών και καλές πρακτικές, ενώ ακολούθησε hands-on διαδικασία ανάπτυξης ιδεών από το κοινό για τη δημιουργία μιας startup.





Στο Innovent Forum συμμετείχαν ως εκθέτες το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDesign, ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας EduΤech των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η spin-off FoodOxys, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ESDA LAB, το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων ΕΚΙ, το eMT cluster, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής H-CAM, η εταιρεία BIOEMTECH, ο Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Ψηφιακής Υγείας HDHC, το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας Bi.H.E.Lab, το IsZEB Cluster, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub, η startup SEEMS, η εταιρεία Horizon, η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε., το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-ΤεχνολογίαςiBO του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η spin-off farmB, το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας iED, το Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘeΙΑ, το ευρωπαϊκό έργο FF-IPM, το έργο CD-PMS, το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 B2B & B2G συναντήσεις δικτύωσης και συνεργασίας, οι οποίες συντονίστηκαν από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος. Οι matchmaking συναντήσεις θα συνεχιστούν και αύριο, Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, αποκλειστικά online.

Το InnoventForumανανεώνει το ραντεβού του με το κοινό για την επόμενη χρονιά, με νέες καινοτομίες και μετασχηματιστικές λύσεις από εταιρίες, ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια της Ελλάδας, συζητήσεις, ομιλίες και workshops.