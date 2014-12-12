Σερβιτόροι, DJ, υπάλληλοι υπηρεσιών αλλά σίγουρα όχι αγρότες ήταν τα μέλη του κυκλώματος που, μέσω ψευδών δηλώσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπρατταν εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μπορεί μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί να έχουν προβεί σε 37 συλλήψεις, οι εμπλεκόμενοι ωστόσο στην υπόθεση είναι πολύ περισσότεροι. Η επιχείρηση έγινε σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα και Γιάννενα, ενώ ως βασικοί κατηγορούμενοι εμφανίζονται δύο άνδρες. Ο πρώτος είναι ένας 38χρονος από τα Γιαννιτσά ο οποίος δήλωνε αγρότης και είχε αναλάβει να βρίσκει πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και να τα «αξιοποιεί» αναλόγως.

Ο δεύτερος είναι ένας 36χρονος από την Κρήτη ο οποίος εργαζόταν σε Κέντρο Υποδοχής Δικαιολογητικών (πρόκειται για ιδιωτική επιχείρηση).

Επίσης, ανάμεσα στους κατηγορούμενους συμπεριλαμβάνονται και 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές. Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να το έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα τα οποία και εισέπρατταν την επιδότηση.

Δρούσαν την περίοδο 2018-2022

Η επιχείρηση των στελεχών του αποκαλούμενου ελληνικού FBI είχε ξεκινήσει καιρό πριν και «έπεσε» πάνω σε πρόσωπα που είχαν μπει στο στόχαστρο και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Από την έρευνα προέκυψε πως οι εμπλεκόμενοι δρούσαν την περίοδο 2018 – 2022 καταφέρνοντας να υφαρπάξουν ποσά εκατομμυρίων ευρώ με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 εκατομμύρια. Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές τα άτομα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα 1.036 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να έχουν εισπράξει παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο, Πέμπτη, στην Αθήνα και θα παραπεμφθούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως.

