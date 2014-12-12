Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αποφάσισε την ένταξη της πράξης «Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ελασσόνας» στο Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027», με συνολικό προϋπολογισμό 400.000 ευρώ που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Στόχος της Πράξης

Η συγκεκριμένη πράξη στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του Δήμου Ελασσόνας για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων και την προστασία των πολιτών. Ο Δήμος Ελασσόνας, με πληθυσμό 25.459 κατοίκους και έκταση 1.568,14 τ.χλμ., χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο (78% ορεινή και ημιορεινή περιοχή), γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε καιρικά φαινόμενα.

Η πράξη περιλαμβάνει την προμήθεια του ακόλουθου εξοπλισμού:

1. Ημιφορτηγό με πυροσβεστικό εξοπλισμό

2. Ημιφορτηγό με εκχιονιστικό εξοπλισμό

3. Υδροφόρο όχημα με εξοπλισμό πυρόσβεσης και πλυστικό

4. Βοηθητικό όχημα πολιτικής προστασίας τύπου SUV 4X4

Αναγκαιότητα της Επένδυσης

Λόγω της κλιματικής αλλαγής, η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων είναι συχνότερη. Κατά τους χειμερινούς μήνες, πολλοί οικισμοί και αγροτικοί δρόμοι αποκλείονται λόγω χιονόπτωσης, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση.

Χρηματοδότηση

Η πράξη χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από δημόσιους πόρους. Η επένδυση εντάσσεται στην Προτεραιότητα «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα» του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» και αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της περιοχής απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις.

Δήλωση Δημάρχου Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσα

«Η ένταξη του έργου μας για τον εξοπλισμό πολιτικής προστασίας στο Πρόγραμμα “Θεσσαλία 2021-2027” με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον Δήμο Ελασσόνας και τους πολίτες μας.

Ο Δήμος μας, με την ιδιαίτερη γεωμορφολογία του – 78% της έκτασής μας είναι ορεινή και ημιορεινή – αντιμετωπίζει καθημερινά προκλήσεις που σχετίζονται με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κάθε χειμώνα, πολλοί από τους 60 οικισμούς μας αποκλείονται λόγω χιονοπτώσεων, ενώ τους θερινούς μήνες η απειλή των πυρκαγιών είναι διαρκής.

Με τον νέο εξοπλισμό που θα προμηθευτούμε – ημιφορτηγά με πυροσβεστικό και εκχιονιστικό εξοπλισμό, υδροφόρο όχημα και βοηθητικό όχημα 4X4 – θα μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των συμπολιτών μας.

Αυτή η επένδυση δεν είναι απλώς μια αγορά εξοπλισμού. Είναι η ενίσχυση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών μας, είναι η διασφάλιση ότι κανένας οικισμός δεν θα μείνει αποκομμένος, είναι η βεβαιότητα ότι θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Ευχαριστώ θερμά τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημ. Κουρέτα και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος “Θεσσαλία” για το σχεδιασμό της πρόσκλησης και τη σταθερή συνεργασία.

Συνεχίζουμε με σχεδιασμό, αποφασιστικότητα και συνέπεια για έναν Δήμο Ελασσόνας πιο ασφαλή και πιο ανθεκτικό».