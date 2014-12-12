Στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», από τους αστυνομικούς Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, πραγματοποιούνται τροχονομικοί έλεγχοι, σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της Θεσσαλίας.

Κατά την προηγούμενη εβδομάδα από 18 έως 24 Αυγούστου 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 1.063 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν συνολικά 82 παραβάσεις, ως ακολούθως:

• Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας: διενεργήθηκαν 176 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 13 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 11 σε οδηγούς δικύκλων, 1 σε οδηγό οχήματος ATV (γουρούνα) και 1 σε επιβάτη οχήματος ATV (γουρούνα),

• Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας: διενεργήθηκαν 494 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 41 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 15 σε οδηγούς δικύκλων, 25 σε οδηγούς ΕΠΗΟ και 1 σε επιβάτη δικύκλου,

• Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων: διενεργήθηκαν 166 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 15 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 7 σε οδηγούς δικύκλων και 8 σε οδηγούς ΕΠΗΟ &

• Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας: διενεργήθηκαν 227 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 13 παραβάσεις, και συγκεκριμένα 11 σε οδηγούς δικύκλων (εκ των οποίων 1 σε εργαζόμενο σε υπηρεσία διανομής) και 2 σε επιβάτες δικύκλων.

Σημειώνεται ότι η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.