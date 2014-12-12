Συμπληρώθηκαν σήμερα 46 χρόνια από την ημέρα που οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ Νovibet, διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων Δημήτρης Μουσιάρης και Δημήτρης Κουκουλίτσιος, έφυγαν από τη ζωή μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Σε ανακοίνωση της ΠΑΕ αναφέρονται τα εξής:

"Συμπληρώθηκαν 46 χρόνια από την ημέρα που δύο νεαροί ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ Novibet, οι διεθνείς με την Εθνική Ελπίδων Δημήτρης Μουσιάρης και Δημήτρης Κουκουλίτσιος, άφησαν πρόωρα την τελευταία τους πνοή σε τροχαίο δυστύχημα.

Ένα γεγονός που σημάδεψε όχι μόνο τη Λάρισα αλλά και ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς χάθηκαν δύο παιδιά που έκαναν τότε τα πρώτα τους δυναμικά βήματα στο ποδόσφαιρο.

Ήταν 6 Σεπτεμβρίου 1979 όταν το θλιβερό νέο συγκλόνισε όλη την πόλη και πέρα από αυτήν. Οι δύο «Δημήτρηδες», όπως τους αποκαλούσαν οι φίλοι και οι συμπαίκτες τους, ξεχώριζαν για το σπάνιο ταλέντο τους και όλοι μιλούσαν για μια μεγάλη καριέρα που τους περίμενε.

Μόλις 19 και 20 ετών αντίστοιχα, ο Κουκουλίτσιος και ο Μουσιάρης άφησαν την τελευταία τους πνοή σε μια στροφή κοντά στο Κάστρο Βοιωτίας, κόβοντας το νήμα μιας ζωής που μόλις ξεκινούσε. Συνοδηγός στο μοιραίο αυτοκίνητο ήταν ο Γιάννης Βαλαώρας, ο οποίος επέζησε και αργότερα έγινε θρύλος με τη φανέλα της ΑΕΛ Novibet. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι της μοίρας…

Οι δύο ποδοσφαιριστές ταξίδευαν στην Αθήνα, ώστε να ενσωματωθούν με την Εθνική Ελπίδων, που είχε μπροστά της παιχνίδι με τη Σοβιετική Ένωση στην Οδησσό. Το μέλλον ανήκε δικαιωματικά σε εκείνους, όμως η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Το κενό που άφησαν στην ΑΕΛ Novibet ήταν δυσαναπλήρωτο.

Δύο ονόματα που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στην καρδιά όλων μας."