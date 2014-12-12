47χρονη πέθανε στο ασθενοφόρο λίγο έξω από το Κέντρο Υγείας Γόννων
Ειδήσεις | 04 Οκτ 2025, 07:37
Μία 47χρονη γυναίκα από χωριό του Δήμου Τεμπών έχασε τη ζωή της το Σάββατο στους Γόννους.
Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η άτυχη γυναίκα διαμαρτυρήθηκε για πόνους και συγγενικά της πρόσωπα κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε για να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Γόννων.
Όμως λίγο πριν καν προλάβουν να την βάλουν στο θεραπευτήριο, και παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, εξέπνευσε.
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.