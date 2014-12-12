Μία 47χρονη γυναίκα από χωριό του Δήμου Τεμπών έχασε τη ζωή της το Σάββατο στους Γόννους.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά η άτυχη γυναίκα διαμαρτυρήθηκε για πόνους και συγγενικά της πρόσωπα κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε για να την μεταφέρει στο Κέντρο Υγείας Γόννων.

Όμως λίγο πριν καν προλάβουν να την βάλουν στο θεραπευτήριο, και παρά τις προσπάθειες γιατρών και διασωστών, εξέπνευσε.