Την τελευταία του πνοή την ώρα που επρόκειτο να πιάσει δουλειά σε χωράφι στη Ροδιά Τυρνάβου, άφησε χθες ένας εργάτης, ο οποίος αισθάνθηκε αδιαθεσία και άμεσα έχασε τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα διασώστες που έφτασαν στο σημείο να διαπιστώσουν το θάνατό του, που όπως προέκυψε οφείλεται σε ανακοπή.

Πρόκειται για έναν 50χρονο αλλοδαπό εργάτη που ζούσε στη Ροδιά και η σορός του μεταφέρθηκε στη γενέτειρά του, στην Αλβανία, για την κηδεία.

