!8χρονο παιδί σκοτώθηκε το βράδυ της Κυριακής στα Τρίκαλα
Ειδήσεις | 13 Οκτ 2025, 00:08
Ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή στην άσφαλτο το βράδυ της Κυριακής. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στον επαρχιακό δρόμο Ρίζωμα – Ράξα, όταν ο 18χρονος Ν.Π. οδηγός του οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε σε χαντάκι. Το παιδί εγκλωβίστηκε στα συντρίμια του αυτοκινήτου. Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία Τρικάλων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον νεαρό στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
trikalaenimerosi.gr
