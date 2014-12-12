Mε αφορμή την έναρξη της φετινής καλλιτεχνικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε o καθιερωμένος ετήσιος αγιασμός στην Δημοτική Χορωδία Φαρσάλων στην φιλόξενη αίθουσα συνεδριάσεων του ΤΟΕΒ της πόλης αμέσως μετά την τακτική πρόβα της χορωδίας.

Στον αγιασμό παραβρέθηκαν όλα τα μέλη της χορωδίας, ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού – Αθλητισμού κ. Γιάννης Δημακόπουλος, ο πρόεδρος της χορωδίας κ. Δημήτρης Βασιλείου και ο καλλιτεχνικός διευθυντής – μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο δήμαρχος κ. Εσκίογλου ευχαρίστησε τους χορωδούς και το μαέστρο για την συμβολή της Δημοτικής Χορωδίας στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, εξήρε το ζήλο τους και τους συνεχάρη για την εξαίρετη καλλιτεχνική παρουσία και συμμετοχή τους σε σημαντικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό ως άξιοι πρεσβευτές της πόλης. Επίσης δήλωσε με εμφατικό τρόπο την συνεχή θερμή στήριξη ολόκληρης της δημοτικής αρχής στη χορωδία.

Ο μαέστρος κ. Μάτης ευχαρίστησε εκ μέρους όλων των χορωδών τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο για την έμπρακτη στήριξή τους στο έργο της χορωδίας. Επίσης ενημέρωσε σχετικά με τον φετινό πλούσιο καλλιτεχνικό σχεδιασμό και την πρώτη εμφάνιση της χορωδίας τον ερχόμενο Δεκέμβριο στη Χαλκίδα, μετά από πρόσκληση με απαιτητικό ρεπερτόριο.

Η βραδιά συνεχίστηκε με γεύμα σε γνωστό κέντρο εστίασης της πόλης με πολύ χορό και τραγούδι από την λαϊκή ορχήστρα της χορωδίας.