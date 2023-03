«Είμαστε ένα με τους ανθρώπους της παραγωγής, παραμένουμε στο πλευρό των υγιών δυνάμεων της παραγωγικής διαδικασίας. Συμπορευόμαστε με τους ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής, σε μία δημιουργική επανάσταση με στόχο μία made in greece παραγωγή.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει έμπρακτα τον αγροτικό τομέα με 239.000 έργα, ύψους πάνω από 1,2 δις. ευρώ και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, να διεκδικούμε, για ένα καλύτερο αύριο για τη Θεσσαλία και τα παιδιά μας. Από αυτό το ιερό μνημείο δίνουμε ένα όρκο, η πορεία και ο αγώνας για την δημιουργική αλλαγή συνεχίζεται».

Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων, στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την 113η επέτειο του Κιλελέρ, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του μνημείου και συνδιοργανώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το δήμο Κιλελέρ, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός.

Ο κ. Αγοραστός αφού αναφέρθηκε στους συμβολισμούς της εξέγερσης των κολίγων και «στην σπίθα που άναψε από τη θεσσαλική γη και εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, εντείνοντας τις πιέσεις για επίλυση του αγροτικού ζητήματος και φουντώνοντας το αγροτικό κίνημα», σημείωσε πως «μπορεί σήμερα να έχουν αλλάξει οι εποχές, οι κίνδυνοι όμως για την αγροτική παραγωγή παραμένουν. Κλιματική αλλαγή, αστάθεια στις αγορές, διεθνείς αναταραχές απειλούν τη βιωσιμότητα του Έλληνα αγρότη.

Κι αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την διατροφική αυτάρκεια και επάρκεια της χώρας, οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο πλευρό των ανθρώπων που παράγουν και καλλιεργούν την ευλογημένη από τη φύση γη, προσφέροντας σε όλους ποιοτικά αγαθά. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας το κάνει, διαρκώς , έμπρακτα, με σχέδιο και όραμα, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα αγροτικά προγράμματα στη χώρα.

Μαζί με τους παραγωγούς σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα, είναι συνοδοιπόροι στη διαμόρφωση ενός μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης made in Greece, made in Thessaly, το οποίο θα οδηγεί σε αυτάρκεια σε νερό, τρόφιμα, ενέργεια. Με σύμμαχο τη φύση και τις φυσικές διεργασίες, λειτουργούμε με στόχευση build back better, ώστε να προλάβουμε τις επιπτώσεις κινδύνων που έρχονται από το μέλλον. Γνωρίζω, αφουγκράζομαι την αγωνία των παραγωγών μας για την παρατεταμένη λειψυδρία.

Η Περιφερειακή Αρχή επενδύει στη σωστή χρήση του νερού για να μην μένει σταγόνα νερού ανεκμετάλλευτη. Συνεχίζουμε την προσπάθεια ένταξης περισσότερων αρδευτικών έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΥΠΑΑΤ, με στόχο τη μείωση του κόστους άρδευσης για τους παραγωγούς μας, την ορθολογική διαχείριση του νερού και την διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων.

Μετά την ένταξη 17 νέων αρδευτικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 28.125.793 ευρώ στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), τα συνολικά έργα υποδομών που ολοκληρώθηκαν, εξελίσσονται και δρομολογούνται ανέρχονται σε 65, με συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 1,24 δις ευρώ. Με αξιοποίηση των ΑΠΕ, με πλωτά, πρότυπα φωτοβολταικά πάρκα πάνω σε αρδευτικά κανάλια, με βελτίωση της αποδοτικότητας υπαρχόντων δικτύων μεταφοράς νερού. Με έργα καινοτόμα, που

βραβεύονται και δείχνουν το δρόμο για το αύριο».

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τόνισε την ανάγκη ολοκλήρωσης του υδροηλεκτρικού φράγματος της Μεσοχώρας και των έργων για τη μεταφορά νερού από τον Αχελώο, υπενθυμίζοντας τους αγώνες που έδωσε στο Ευρωπαικό Δικαστήριο για να ολοκληρωθούν τα έργα. «Πρέπει το πιο πράσινο έργο στην Ευρώπη να ολοκληρωθεί. Εμείς στην Περιφέρεια Θεσσαλίας είμαστε έτοιμοι» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας ο Κ. Αγοραστός ανέφερε ότι «η Περιφέρεια αξιοποιεί κάθε διαθέσιμη αναπτυξιακή δράση και χρηματοδοτικό εργαλείο, όπως τα Σχέδια Βελτίωσης, το πρόγραμμα Νέων Γεωργών, Επενδύσεις μεταποίησης και εμπορίας, πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων με το ThessAgro, κ.α για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, των συνεταιριστικών σχημάτων και της παραγωγής προιόντων με ταυτότητα».