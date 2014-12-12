Αν ξανακούσουμε τη συνέντευξη Τύπου του Γιώργου Ανδρεάδη και του Στέλιου Μαλεζά, σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνουμε σοφότεροι.

Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από την ερμηνεία του καθενός είναι ότι απολογήθηκαν – ειδικά ο τεχνικός διευθυντής – για τον καλοκαιρινό σχεδιασμό, ενώ ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που του αναλογούσε.

Το ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν δεν ήταν γιατί έγιναν τόσα λάθη, τα οποία λίγο-πολύ τα γνωρίζουμε, αλλά τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Γιατί η μέχρι τώρα εικόνα της ομάδας δεν χρειάζεται εξηγήσεις – όσα έγιναν με Μαρκό, Βόλο, Λεβαδειακό και Παναιτωλικό μιλούν από μόνα τους, καθώς ο μεγαλύτερος καθρέφτης όλων είναι το γήπεδο. Το ζήτημα είναι η επόμενη μέρα.

Ο Στέλιος Μαλεζάς είπε ότι έγινε αξιολόγηση του ρόστερ και πως ο κόσμος θα δει μια άλλη ομάδα, αρχής γενομένης από το ματς με τον ΟΦΗ, ενώ όπως τόνισαν, θα υπάρξουν αλλαγές και προσθαφαιρέσεις τον Ιανουάριο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι παίκτες χρειάζεται η ομάδα τον Ιανουάριο. Οι αφαιρέσεις

Όπως όλα δείχνουν, τον Ιανουάριο «εκτός ομάδας» αναμένεται να βρεθούν μεταγραφές που ήρθαν το καλοκαίρι, στο πλαίσιο των προσθαφαιρέσεων που αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Με άλλα λόγια, οι Γιούσης, Σαγάλ και Αποστολάκης – και ίσως ο Κοβάσεβιτς, αν και λιγότερο πιθανό – αναμένεται είτε να αποχωρήσουν είτε να παραμείνουν στον πάγκο.

Οι προσθήκες

Πάμε τώρα στις προσθήκες. Η ομάδα χρειάζεται αριστερό μπακ, καθώς ο Κοσονού δεν μπορεί να βοηθήσει στο αμυντικό παιχνίδι κάτι που είδαμε και στο ματς του Αγρινίου. . Άρα, στόχος είναι η απόκτηση ενός βασικού αριστερού μπακ. Επίσης, χρειάζεται ένα αμυντικό χαφ που να μπορεί να… κόβει αλλά και να βοηθά στις στατικές φάσεις· γι’ αυτό θα προτιμηθεί ένας ψηλόσωμος μέσος.

Ένας επιθετικός επίσης είναι απαραίτητος. Ο Λεάντρο Γκαράτε μπορεί να ήρθε με τυμπανοκρουσίες από την Ουρακάν και να έκανε ένα καλό ημίχρονο στην Τρίπολη, όμως δεν δείχνει ικανός να δώσει το κάτι παραπάνω στην επίθεση (1 γκολ σε 9 εμφανίσεις – 280 λεπτά). Ακόμη, πρέπει να αποκτηθεί ένα δεξί μπακ που να μπορεί να καλύπτει όλη την πτέρυγα, να κόβει και να δημιουργεί.

Η «πικρή» αλήθεια

Την πικρή αλήθεια είπε ο πρώην παίκτης της ΑΕΛ, Αντώνης Τσιάρας, ο οποίος μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή:

«Δεν μπορείς να φέρεις παίκτη από μια μικρομεσαία ομάδα της Κύπρου και να τον έχεις βασικό. Ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ ή σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού μπορεί να αντέξει. Αν δεν έχει τις απαραίτητες εμπειρίες, δύσκολα θα αντεπεξέλθει.

Όσον αφορά το αφήγημα για την υπερβολική πίεση του κόσμου, ο παίκτης είπε: «Αν έχεις αυτοπεποίθηση, καλή ομάδα και είσαι δουλεμένος σωστά, ο κόσμος είναι όχι απλά ο 12ος, αλλά ο 13ος παίκτης. Αν δεν έχεις κάνει όλα τα υπόλοιπα, στην πρώτη στραβή θα σε καταβάλει. Ο κόσμος δίνει μια έξτρα ώθηση, αλλά δεν μπορεί να μπει να βάλει γκολ. Με τον Βόλο είδαμε μια ομάδα Super League να αντιμετωπίζει μια ομάδα με υλικό Β’ Εθνική».

Βασίλης Ποντικός (monobala.gr)