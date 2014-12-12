Το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας ενέκρινε στη τελευταία του συνεδρίασή τη διοργάνωση μιας σειράς εκδηλώσεων και δράσεων με στόχο την ενίσχυση του αθλητισμού, του πολιτισμού, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης και της ευρωπαϊκής συνεργασίας.

Αθλητικές δράσεις στην Π.Ε. Λάρισας

Στη Λάρισα θα φιλοξενηθεί από 23 έως 27 Οκτωβρίου 2025 η διοργάνωση «Basket ball Breaks the Borders»,υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη συμμετοχή του ΑΣ Εθνικός Λάρισας και ομάδας από τη Γερμανία, στα πλαίσια της ανταλλαγής καλών πρακτικών στον τομέα του αθλητισμού σε διεθνές επίπεδο.

Η φιλοξενούμενη ομάδα θα διαμείνει στην πόλη της Λάρισας, και θα έρθει σε επαφή με την αθλητική και κοινωνική ζωή της πόλης . Η συγκεκριμένη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, που χρηματοδοτεί τη διαμονή και μετακίνηση ομάδων στο εξωτερικό, αποσκοπεί στη διάδοση της ευρωπαϊκής ιδέας, και στην καλλιέργεια της δημιουργίας ταυτότητας αθλητή-πολίτη, που υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, προάγοντας την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη της καλαθοσφαίρισης σε διεθνές επίπεδο.

Στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά γυναικείων ομάδων volley«Ευ Αγωνίζεσθαι», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνδιοργάνωση Περιφέρειας Θεσσαλίας-Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας – ΟΑ Φοίβος.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους φιλάθλους, και αποσκοπεί στη διάδοση του αθλήματος της πετοσφαίρισης σε όλες τις ηλικίες, στη σωστή προετοιμασία των ομάδων εν όψει της επικείμενης αγωνιστικής περιόδου, και στην καλλιέργεια του αθλητικού ιδεώδους.

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 στο κλειστό γυμναστήριο Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί το τουρνουά «Γνωρίζοντας το Volley», υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, σε συνδιοργάνωση με τον ΑΟ Ακαδημία Τυρνάβου. Μια αθλητική γιορτή που απευθύνεται κυρίως σε μαθητές και νέους, ώστε να έρθουν σε επαφή με το άθλημα της πετοσφαίρισης.

Πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Λαρισαίων

Από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου 2025 θα φιλοξενηθεί στον χώρο τέχνης PARCO bytheRiver στη Λάρισα η εικαστική έκθεση «Σήματα Κινδύνου». -Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας και ByRi

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για σημαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα μέσω της τέχνης αλλά και διαφόρων προτάσεων και παιδαγωγικών δράσεων, συμμετέχει ενεργά σ’ αυτήν την υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου, με έργα αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών καλλιτεχνών και δασκάλων σχετική με τη μετάλλαξη της κοινωνίας μας εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων, κλιματικής κρίσης και κοινωνικής απορρύθμισης. Απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Θεσσαλίας και επικεντρώνεται στο νεανικό κοινό όπως μαθητές και φοιτητές μέσω προτάσεων και παιδαγωγικών δράσεων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Αθλητική εκδήλωση στην Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2025, στο Αθλητικό Κέντρο Αγίας Παρασκευής Βόλου, θα πραγματοποιηθεί το Πανμαγνησιακό Τουρνουά Ποδοσφαίρου με τίτλο «Χάσουμε κερδίσουμε, εμείς θα το γλεντήσουμε». Στη διοργάνωση συμμετέχουν ακαδημίες ποδοσφαίρου από τη Μαγνησία με παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών, δίνοντας έμφαση στη χαρά του παιχνιδιού και στην αρχή του Ευ Αγωνίζεσθαι.

Φωτογραφικό λεύκωμα

Το Π.Σ. «άναψε» το «πράσινο φως» για τη δημιουργία και εκτύπωση ενός φωτογραφικού λευκώματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας το οποίο θα περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό υλικό όπως ενδεικτικά αναφέρεται και όχι περιοριστικά από ιστορικά μνημεία, τοπία, πολιτιστικά δρώμενα, σύγχρονη τέχνη και αγροτική ζωή που αναδεικνύουν την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό και την γαστρονομία της περιοχής. Το εν λόγω λεύκωμα θα φέρει στο προσκήνιο το πολυδιάστατο πρόσωπο της Θεσσαλίας.

Η ειδική έκδοση θα σχεδιαστεί με προδιαγραφές διεθνών εκδόσεων πολιτισμού και τουριστικής προβολής και μπορεί να συνοδεύει κάθε στρατηγική παρουσία της Περιφέρειας σε διοργανώσεις αλλά και σε πρωτοβουλίες δημόσιας διπλωματίας. Το λεύκωμα θα αποτελέσει : α)ένα σύγχρονο εργαλείο εξωστρέφειας το οποίο θα χρησιμοποιείται σε εκθέσεις, αποστολές, συναντήσεις με θεσμικούς και επενδυτικούς φορείς όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό,

Δράσεις οδικής ασφάλειας

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα μετάσχει στην πανελλαδική δράση του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για την ευαισθητοποίηση των πολιτών «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», που σκοπό έχει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει για τις επιπτώσεις του αλκοόλ κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

Η δράση έχει ως κεντρικό μήνυμα «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί». Στοχεύει να προωθήσει την ιδέα του Οδηγού της Παρέας με την υιοθέτηση της πρακτικής ότι «Όλοι διασκεδάζουν, ένας δεν πίνει: ο Οδηγός της Παρέας!».

Φέτος η 19η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα», θα πραγματοποιηθεί πανελλαδικά, σε περισσότερα από 40 σημεία νυχτερινής διασκέδασης σε όλη την Ελλάδα, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, Συλλόγους και το δίκτυο Εθελοντών του.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες του Ινστιτούτου κατά τη διαδικασία της δράσης θα ενημερώσουν για τα οφέλη του Οδηγού της Παρέας και θαενθαρρύνουν την πρόθεση των συμμετεχόντων οδηγών να τηρήσουν τη δέσμευσή τους να μην καταναλώσουν αλκοόλ.