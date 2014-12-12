Ο "Πανθεσσαλικός Σύλλογος Σπηλιωτών ο Κίσσαβος" διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία στην πλατεία του χωριού.

H ανακοίνωση:

«Ο Σύλλογός μας σας προσκαλεί την Παρασκευή 22 Αυγούστου στην πλατεία του χωριού για μια πράξη ζωής: την εθελοντική αιμοδοσία.

Ο Σύλλογος διαθέτει δικό του κωδικό στην Εθελοντική Αιμοδοσία Ελλάδος και με την αποθήκη φιαλών που έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια έχει σταθεί δίπλα σε συγχωριανούς μας αλλά και σε πολλούς συνανθρώπους που χρειάστηκαν αίμα σε δύσκολες στιγμές (χειρουργεία, θεραπείες κ.ά.).

Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη, γιατί κάθε φιάλη αίματος μπορεί να σώσει έως και τρεις ζωές. Γι’ αυτό σας καλούμε να ενώσουμε ξανά τις δυνάμεις μας και να χαρίσουμε ελπίδα σε όσους την έχουν ανάγκη.

Για να δηλώσετε συμμετοχή και να κλείσετε ραντεβού, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο:

Σωτήρης Παναγιώτης: 6936478129



Νταής Νίκος: 6948600907.

Έτσι θα γνωρίζουμε τον αριθμό των εθελοντών αιμοδοτών και θα οργανωθούμε καλύτερα.

Σας παρακαλούμε επίσης, βοηθήστε να φτάσει το μήνυμα παντού! Όσοι μπορείτε κοινοποιήστε το, γιατί όσο περισσότερος κόσμος το δει, τόσο περισσότερες ζωές θα σωθούν.

Μια μικρή κίνηση για εμάς, μια τεράστια ανάσα ζωής για τους συνανθρώπους μας.

Σας περιμένουμε όλους με αγάπη και χαμόγελο!»