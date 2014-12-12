Η δημοτική αρχή Τυρνάβου, σεβόμενη το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με την εμφάνιση κρουσμάτων ευλογιάς αιγοπροβάτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, ανακοινώνει "την ακύρωση των διήμερων εκδηλώσεων της Γιορτής Κτηνοτροφίας στο Αργυροπούλι που είχε προγραμματιστεί για τέλος Σεπτεμβρίου.

H απόφαση αυτή λαμβάνεται για τρίτη φορά, καθώς η κατάσταση όλο αυτό το διάστημα αντί να εξομαλύνεται, έχει επιδεινωθεί.

Είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, με αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς τους κτηνοτρόφους, τους κατοίκους και την τοπική κοινωνία.

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι οι κτηνοτρόφοι της περιοχής βρίσκονται για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με σοβαρές απώλειες χωρίς την ουσιαστική στήριξη της πολιτείας. Η έλλειψη ολοκληρωμένων μέτρων πρόληψης, αποζημίωσης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου αφήνει εκτεθειμένους τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της τοπικής οικονομίας.

Ο Δήμος Τυρνάβου στέκεται στο πλευρό τους και θα συνεχίσει να διεκδικεί, μαζί με τους φορείς και τους κατοίκους, τα αναγκαία μέτρα στήριξης και αποζημίωσης, ώστε να μη φορτωθεί για άλλη μια φορά ο λαός το κόστος μιας κρίσης που δεν δημιούργησε."