Το μήνυμα του βετεράνου κοσμοναύτη του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού Micke Fincke, προς τους μαθητές του 18ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας με τους οποίους μίλησε ζωντανά από τον Διαστημικό Σταθμό, να είναι καλοί και χρήσιμοι άνθρωποι, να μην τα παρατάνε και να συνεχίζουν να προσπαθούν για να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα, η καθημερινότητα του στον Διαστημικό Σταθμό, αλλά και η πρόσκληση του δημάρχου Λαρισαίων κ. Θ. Μαμάκου, προς τον Αμερικανό αστροναύτη να επισκεφθεί τη Λάρισα ήταν μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της σημερινής δράσης στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας.

Για πρώτη φορά μαθητές και μαθήτριες της Λάρισας, συνομίλησαν σε ζωντανή σύνδεση με το πλήρωμα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού (International Space Station), θέτοντάς του ερωτήματα στην αγγλική γλώσσα και παίρνοντας απαντήσεις από τον Αμερικανό αστροναύτη, Micke Fincke, απευθείας από τον χώρο του διαστήματος.

Η συνομιλία κράτησε 11΄ και κατά τη διάρκεια της ο αστροναύτης δήλωσε απαντώντας μεταξύ άλλων ότι δεν έχει δει κάποιο αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενο αντικείμενο (ΑΤΙΑ). “Είδα δικά μας σκάφη να προσεγγίζουν και να ενώνονται με τον σταθμό”, πρόσθεσε ο Αμερικανός αστροναύτης. Ο ίδιος μίλησε για ο πως ήθελε από την ηλικία των 3 ετών να γίνει αστροναύτης, πως έκανε το παιδικό του όνειρο πραγματικότητα και κάλεσε τους Λαρισαίους μαθητές να προσπαθούν να κάνουν τα όνειρα τους πραγματικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2022 παρόμοια επικοινωνία πραγματοποιήθηκε με μόλις δύο άλλες σχολικές μονάδες στην Ελλάδα, ενώ για το τρέχον έτος επιλέχθηκε για το συγκεκριμένο εγχείρημα η Ελλάδα, εν προκειμένο το 18ο δημοτικό σχολείο της Λάρισας και η Σκωτία.

Η επικοινωνία, πραγματοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ARISS (Amateur Radio on the International Space Station), το οποίο διαχειρίζεται διεθνής κοινοπραξία οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων της NASA, της Roscosmos, του Καναδικού Διαστημικού Οργανισμού, της Ιαπωνικής Διαστημικής Υπηρεσίας και της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Το πρόγραμμα αυτό, στοχεύει στην εκπαίδευση και την έμπνευση των νέων στον τομέα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής, των τεχνών και των μαθηματικών (STEAM), προσφέροντας μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα της επικοινωνίας, μαθητών και μαθητριών από όλο τον κόσμο με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Τη δράση διοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, ο Δήμος Λαρισαίων, η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας και το 18ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, με την υποστήριξη της Δ.Ε.Υ.Α. Λάρισας, της Εταιρείας COSMOTE, του Τεχνικό Επιμελητήριο Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και της Εταιρείας REUSED.

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)