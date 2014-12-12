Στη δημιουργία νέων δομών και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων βρεφικών και παιδικών σταθμών προχώρησε ο Δήμος Τυρνάβου.

H ανακοίνωση

"Για τη δημοτική αρχή, τα παιδιά και οι ανάγκες τους είναι ό,τι πολυτιμότερο για το σήμερα και το αύριο της κοινωνίας μας και για αυτό το λόγο δεν τις αντιμετωπίζουμε με κριτήριο το κόστος.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι και στο δήμο μας υπάρχει πολύ μικρή και ανεπαρκής κρατική χρηματοδότηση, σαν Δημοτική Αρχή, συνεχίζουμε να δημιουργούμε νέες δομές, να αναβαθμίζουμε τους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς.

Συγκεκριμένα :

-Το κτίριο της Ελευθερίας στον Άγιο Ιωάννη προσαρμόστηκε στις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ99/2017 και μετατράπηκε σε βρεφικό σταθμό 24 βρεφών.

-Ο Βρεφονηπιακός σταθμός Αγία Λαύρα μετατράπηκε σε παιδικό σταθμό με ανανέωση της διαρρύθμισης.

-Ο σύγχρονος Παιδικός Σταθμός που θα δημιουργηθεί στον ισόγειο χώρο του Εμμανουήλειου που είναι σε εξέλιξη.

Μαζί με τους γονείς του δήμου μας θα είμαστε μπροστά για να εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες δομές, με το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που υπάρχουν."