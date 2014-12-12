Aναβάλλεται λόγω ευλογιάς η Πανελλήνια Γιορτή Φέτας στην Ελασσόνα
Ελασσόνα | 04 Σεπ 2025, 11:37
Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη 9η Πανελλήνια Γιορτή Φέτας και Γαστρονομίας, που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις 18 – 20 Σεπτεμβρίου 2025, αναβάλλεται λόγω των πρόσφατων κρουσμάτων ευλογιάς.
Η προστασία της κτηνοτροφίας και η στήριξη των παραγωγών αποτελούν αυτή τη στιγμή απόλυτη προτεραιότητα.
Η φέτα είναι προϊόν που γεννιέται μέσα από τον μόχθο των κτηνοτρόφων και ο Δήμος Ελασσόνας στέκεται στο πλευρό τους με ευθύνη και αλληλεγγύη.
Ο Δήμος Ελασσόνας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους διοργανωτές και συμμετέχοντες, που στήριξαν αυτή την προσπάθεια.
Η Γιορτή Φέτας θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημερομηνία, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, ώστε να τιμηθεί με τον καλύτερο τρόπο το προϊόν, που αποτελεί σύμβολο για την περιοχή.