Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε σήμερα ένα από τα 431 δημόσια σχολεία (3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου), που ανακαινίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», και προανήγγειλε τη συνέχιση και την επέκταση του προγράμματος σε περισσότερες σχολικές μονάδες.

Οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο την προετοιμασία των σχολείων ώστε να υποδεχθούν τους μαθητές και τις μαθήτριες στην έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στο νομό Λάρισας οι 8 σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι το 16ο δημοτικό σχολείο Λάρισας, το 12ο ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λάρισας, το 22ο δημοτικό σχολείο Λάρισας, το 8ο ημερήσιο Γυμνάσιο Λάρισας, το δημοτικό σχολείο Ευαγγελισμού Ελασσόνας, το δημοτικό σχολείο Χάλκης, το 1ο ημερήσιο Γυμνάσιο Τυρνάβου και το 5ο δημοτικό σχολείο Τυρνάβου.

Η ανακαίνιση θα αφορά σε εργασίες χρωματισμών εξωτερικής εσωτερικής τοιχοποιίας, κατασκευή/επισκευή/ανακαίνιση WC (συμπ. WC ΑΜΕΑ), κατασκευή/επισκευή ράμπας ΑΜΕΑ, κατασκευή/επισκευή γηπέδου μπάσκετ ή παιδικής χαράς, προμήθεια-εγκατάσταση/επισκευή ανελκυστήρα, όπου είναι εφικτό.

Τ.Π. kosmoslarissa.gr