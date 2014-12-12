Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι ο Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με τίτλο «Ανάπλαση Παρόχθιας Ζώνης Ελασσονίτη Ποταμού» έχει ήδη προσελκύσει περισσότερες από 27 δηλώσεις συμμετοχής από αρχιτεκτονικά γραφεία, νέους μελετητές και δημιουργικές ομάδες από όλη τη χώρα.

Η μεγάλη αυτή ανταπόκριση αποδεικνύει τη δυναμική του διαγωνισμού και το έντονο ενδιαφέρον του αρχιτεκτονικού κόσμου για ένα έργο που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εικόνα της Ελασσόνας, επανασυνδέοντας την πόλη με το φυσικό και πολιτιστικό της περιβάλλον.

Ο διαγωνισμός αφορά την ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη ποταμού, από το ιστορικό Μοναστήρι της Ολυμπιώτισσας έως την πεδιάδα, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου δημόσιου χώρου κίνησης, συνάθροισης και αναψυχής. Η πρόταση που θα επιλεγεί θα πρέπει να αναδεικνύει το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής, συνδέοντας το εμπορικό και διοικητικό κέντρο της πόλης με την παραδοσιακή συνοικία του Βαροσίου.

Στους σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους της περιοχής μελέτης περιλαμβάνονται το παλαιό πέτρινο γεφύρι, το οθωμανικό τζαμί, οι αθλητικοί χώροι του δήμου, το Ειρηνοδικείο και η συνοικία του Βαροσίου. Η ανάδειξη και η προσβασιμότητά τους αποτελούν βασική παράμετρο του σχεδιασμού.

Ο διαγωνισμός χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Πράσινου Ταμείου και από ίδιους πόρους του Δήμου Ελασσόνας. Θα απονεμηθούν τρία χρηματικά βραβεία, συνολικής αξίας 32.012 €:

Α΄ Βραβείο: 14.405 €

Β΄ Βραβείο: 10.564 €

Γ΄ Βραβείο: 7.043 €

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις έως τις 11 Νοεμβρίου 2025, παρουσιάζοντας σύγχρονες, λειτουργικές και αισθητικές λύσεις για τον σχεδιασμό της παρόχθιας ζώνης, με τεκμηρίωση σε υλικά, φωτισμό, φυτεύσεις και αστικό εξοπλισμό.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της σχετικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Νικόλαος Γάτσας, δήλωσε σχετικά: «Η ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης του Ελασσονίτη ποταμού είναι ένα έργο πνοής που θα επανασυνδέσει την πόλη μας με το φυσικό της περιβάλλον και την ιστορία της. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη μεγάλη ανταπόκριση στον διαγωνισμό, που αποδεικνύει το ενδιαφέρον και τη στήριξη του αρχιτεκτονικού κόσμου. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, ο δήμος θα προχωρήσει άμεσα στην εκπόνηση της μελέτης και στην αναζήτηση χρηματοδότησης, ώστε το όραμα αυτό να γίνει πράξη».

Περισσότερες πληροφορίες: www.dimoselassonas.gr