Ξεκινάει σήμερα Τρίτη το αγαπημένο παζάρι Ελασσόνας.

Και φέτος αναμένεται πολύς κόσμος να επισκεφθεί την Εμποροπανήγυρη από ολόκληρη την επαρχία Ελασσόνας και όχι μόνο.

Οι παράγκες με την πραμάτεια των εμπόρων είναι πανέτοιμες να υποδεχθούν τον κόσμο, όπως και οι ψησταριές που θα πάρουν… φωτιά.

Όμως την τιμητική του αναμένεται να έχει και πάλι ο χαλβάς Φαρσάλων.

Η διάρκεια του παζαριού είναι από σήμερα ως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου.

elassonanews.gr