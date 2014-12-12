Σε σημείο συνάντησης της σύγχρονης underground εικονογραφικής -και όχι μόνο- δημιουργίας, μετατρέπεται από σήμερα η Λάρισα, καθώς ξεκινάει το LAComics Festival Vol.7, το μεγάλο διεθνές φεστιβάλ της Θεσσαλίας για τα comics και τη street art, στον χώρο του Μύλου του Παππά έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2025, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ένα τριήμερο αφιερωμένο στις τέχνες των comics, της εικονογράφησης, τη μεταξοτυπίας, του animation, της μουσικής και της street art. Το επίσημο εικαστικό σχεδίασε ο καλεσμένος του Φεστιβάλ, Σουηδός εικονογράφος Mattias Adolfsson.

Το φετινό φεστιβάλ, που συνδιοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, τον Σύλλογο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου και τον οργανισμό Project ΙππόΚαμπος, αποτελεί πολλά περισσότερα από ένα φεστιβάλ comics.

Είναι μια γιορτή για την εικονογραφική τέχνη, την πολιτιστική έκφραση και την ανεξάρτητη δημιουργικότητα, μια πολυσυλλεκτική εμπειρία για κάθε ηλικία, που ενώνει το τοπικό με το διεθνές και την αυθεντική ενέργεια της σύγχρονης εναλλακτικής σκηνής.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου

18:00 - 22:00 Artist Alley / Καλωσόρισμα Μουσαφιραίων

18:00 - 19:00 Live Act / Welcome Silkscreen / Mow Press Studio | 1

18:00 - 20:00 Παιδικές Προβολές Animation / TAF | 3

19:00 - 20:00 Ομιλία / Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων Θ. Ρετσιάνης | 1

20:00 - 21:30 Ομιλία / Αναπηρία στην 9η Τέχνη: Εντάσσοντας την Συμπερίληψη στα Κόμικς / Σοφία Γεωργιάδη | 4

22:00 - 23:00 Live / FAGUS | 7

Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου

10:00 - 22:00 Artist Alley

10:00 - 22:00 Βαψιματικές στον Αύλειο Χώρο, Καθώς και Πέριξ, του Μύλου του Παππά / ΕΤουΚρου

11:00 - 21:00 SkinScreen Prints / Mow Press Studio | 1

11:00 - 21:00 GameSpot / Game-a-Lot (Βόλος), Tin Punk Games (Κατερίνη),

Dracon Rules Design Studio, Σύλλογος Φίλων Επιτραπέζιων Καρδίτσας | 5

11:00 - 12:30 Ομιλία / Λάρισα και Κόμικς / Γεώργιος Σούλτης | 4

11:00 - 12:00 Παιδικές Προβολές Animation / TAF | 3

13:00 - 14:30 Ομιλία / “Η Διέξοδος από το Δημιουργικό Τέλμα!” Ένας Ελεύθερος Επαγγελματίας Εικονογράφος Πρέπει να Συνεχίσει / Rob Snow | 4

13:00 - 14:30 Παιδικό Εργαστήριο / Doodles / Νίκος Κουτσόπουλος | 3

15:00 - 16:30 Εργαστήριο / Bring Your Ideas to Life / Noah Bexte | 3

15:00 - 16:30 Sketch Event / Πλάτη Πλάτη / Αποστόλης Κεντρόπουλος, Μέλανδρος Γκανάς, Μαρία-Αντωνία Λαχανά | 4

17:00 - 18:30 Εργαστήριο / Πως Μεταφράζεται το Lettering στα Ελληνικά / Βασίλης Γεωργίου / 4

17:00 - 18:30 Παιδικό Εργαστήριο / Πρόσωπα και Εκφράσεις / Νίνα Τσοπάνογλου / 3

19:00 - 20:30 Εργαστήριο / Childsplay / Mattias Adolfsson | 4

19:00 - 21:00 Παιδικές Προβολές Animation / TAF | 3

21:00 - 23:00 Live / ETK RAPS vol.4 / Hikae, 1x1 Records, AndriJ Univers, Sadomas & DJ Waif (2ΚΓ) | 7

Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου

10:00 - 22:00 Artist Alley

10:00 - 22:00 Βαψιματικές στον Αύλειο Χώρο, Καθώς και Πέριξ, του Μύλου του Παππά / ΕΤουΚρου

11:00 - 21:00 SkinScreen Prints / Mow Press Studio | 1

11:00 - 21:00 GameSpot / Game-a-Lot (Βόλος), Tin Punk Games (Κατερίνη),

Dracon Rules Design Studio, Σύλλογος Φίλων Επιτραπέζιων Καρδίτσας | 5

11:00 - 14:00 1ο Mini Fest Μεταξοτυπίας & Λοιπών Γραφικών Τεχνών / Wellness Press (Μιλάνο), Mow Press Studio (Τρίκαλα), Art & Design (Λάρισα) | 6

11:00 - 14:00 Παρουσίαση - Ομιλία / Project "Σεισμοπλημμύρα" / Φορέας Υλοποίησης: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Καρδίτσας (ΕΟΔ Καρδίτσας), Αποστόλης Κεντρόπουλος, Γιάννης Τότσικας | 1

11:00 - 12:30 Παιδικό Εργαστήριο / Απεικόνιση Συναισθημάτων σε Χαρακτήρες Κόμικς / Αποστόλης Ιωάννου | 3

13:00 - 14:30 Παιδικές Προβολές Animation / TAF | 3

15:00 - 16:30 Εργαστηρίο / Το ενυδρείο / Νίκος Κουτσόπουλος | 4

15:00 - 16:30 Παιδικό Εργαστήριο / Love Graffiti : Μάθε να Κάνεις την Ταγκιά σου με Μαρκαδόρους / Ρεζώ | 3

17:00 - 18:30 Εργαστήριο / Τεχνολογία Παραγωγής Comics, από τη Σχεδίαση στην Εκτύπωση / Νίκος Κουνινιώτης | 3

17:00 - 18:30 Παρουσίαση / “Μελίανδρος και Ντέπυ 1 & 2” / Ιωάννης Σενκό, Αποστόλης Κεντρόπουλος | 4

19:00 - 20:30 Εργαστήριο / The Art of Interactive Narratives : Storytelling στα Video Games / Γιώργος Γκαγκαρίζος | 4

19:00 - 21:00 Παιδικές Προβολές Animation / TAF | 3

19:00 - 23:00 Closing Party / DJ Sets / DJ Antonis Batzias (Karditsa), DJ Blue Lagoon (Athens), T.Aboner (Italy) | 1

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Noir et Blanc | Εκδόσεις του Κάμπου & Comicdom Con

It's Not That Complicate | Mattias Adolfsson

LGBTQIA+ Art - Η Άνθηση της Εγχώριας Queer Εικονογράφησης | Queer Con

Patience | Nikoliiis

MURAL

Δημιουργία mural από τον διεθνώς αναγνωρισμένο καλλιτέχνη Taxis

*Η είσοδος στους χώρους του festival καθώς και η συμμετοχή σε ομιλίες, εργαστήρια, προβολές, lives και διάφορα άλλα events είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ!