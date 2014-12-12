Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά υπό την αιγίδα του Δήμου Φαρσάλων υπόσχεται να ζήσει το κοινό αύριο Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο συνθέτης – ενορχηστρωτής και καθηγητής του Μουσικού Σχολείου Βόλου Ζαφείρης Κουκουσέλης, ο οποίος θα βρεθεί επί σκηνής με τον σπουδαίο ερμηνευτή Βασίλη Αγροκώστα και την αισθαντική ερμηνεύτρια Εύα Παυλακούδη, σε μια συναυλία αφιερωμένη στην ελληνική μουσική. Η συναυλία ανοίγει την 18η Γιορτή Χαλβά στις 9 το βράδυ, στον αίθριο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα μουσικό οδοιπορικό μέσα από κλασικά και διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου – μελωδίες που αγαπήσαμε, σιγοτραγουδήσαμε και συνεχίζουν να μας συντροφεύουν. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν πρωτότυπες συνθέσεις του Ζαφείρη Κουκουσέλη, προσθέτοντας μια προσωπική και σύγχρονη διάσταση στη βραδιά.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει το αφιέρωμα στους κορυφαίους Θεσσαλούς δημιουργούς: Τον συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη και τον στιχουργό Κώστα Βίρβο από τα Τρίκαλα, καθώς και τον συνθέτη Θεόδωρο Δερβενιώτη από τη Ζαγορά Πηλίου – προσωπικότητες που σφράγισαν με το έργο τους το ελληνικό τραγούδι.

Στην ορχήστρα συμμετέχουν εξαιρετικοί σολίστες:

Πιάνο – Ακορντεόν: Ζαφείρης Κουκουσέλης

Βιολί: Στέφανος Γεωργίου

Κιθάρα: Γιάννης Λιόλιος

Μπάσο: Βαγγέλης Κουκουσέλης

Τύμπανα: Άγγελος Τσιριγωτάκης

Μπουζούκι – φωνητικά: Αλέξανδρος Καζίλας

Μπουζούκι: Γιώργος Καπανιάρης

Κρουστά: Αντώνης Βαγενάς

Ενορχηστρώσεις – Καλλιτεχνική επιμέλεια – Διεύθυνση Ορχήστρας: Ζαφείρης Κουκουσέλης.

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου – Η κορύφωση της γιορτής

Το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας έχει ως εξής:

Στις 20:00 θα γίνει η προσέλευση των επισήμων,

στις 20:30 θα ακολουθήσει ξενάγηση στα περίπτερα,

ενώ στις 21:00 θα πραγματοποιηθούν οι επίσημοι χαιρετισμοί.

Το εορταστικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη μεγάλη συναυλία της αγαπημένης ερμηνεύτριας Ρένας Μόρφη στις 21:30, η οποία αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις επιτυχίες της.

Παράλληλες δράσεις

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία της παραδοσιακής παρασκευής του χαλβά μέσα από ειδικό εργαστήριο, να δοκιμάσουν το φημισμένο προϊόν σε περίπτερο γευσιγνωσίας αλλά και να το προμηθευτούν από τον χώρο πώλησης. Παράλληλα, στο περίπτερο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού θα παρέχονται πληροφορίες για τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις του Δήμου Φαρσάλων. Επίσης θα λειτουργεί περίπτερο των ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων (Ενημέρωση – Πληροφόρηση).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει και η προβολή της ιστορίας της Γιορτής Χαλβά, από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα, η οποία θα προηγείται των συναυλιών.

Η 18η Γιορτή Χαλβά υπόσχεται να συνδυάσει γεύση, παράδοση και πολιτισμό, συνεχίζοντας να αποτελεί έναν σημαντικό θεσμό για τα Φάρσαλα και τη Θεσσαλία.