Ανοίγει και φέτος τις πύλες του, αύριο Πέμπτη παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, το παζάρι των Φαρσάλων, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 21 Αυγούστου και θα πραγματοποιηθεί στη Σκεπαστή Αγορά, στην είσοδο της πόλης.

Η εμποροπανήγυρη, με ιστορία άνω των τεσσάρων αιώνων – γεγονός που την κατατάσσει στις μακροβιότερες της περιοχής – επιστρέφει φέτος πιο δυναμική από ποτέ. Η πληρότητα στους πάγκους φτάνει το 100%, ενώ η ζήτηση ξεπέρασε τη διαθεσιμότητα!

Τις εργασίες προετοιμασίας, που βρίσκονται στο στάδιο των τελικών ελέγχων και της διευθέτησης λεπτομερειών, επιθεώρησε ο Δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου, συνοδευόμενος από στελέχη της Δημοτικής Αρχής και μέλη της οργανωτικής επιτροπής.

«Το Φαρσαλινό Παζάρι επιστρέφει δυναμικά, για δεύτερη χρονιά μετά τον «Daniel» που έπληξε την περιοχή μας. Οι επαγγελματίες που συμμετέχουν φέτος είναι περισσότεροι από πέρυσι, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική του θεσμού. Ένας θεσμός αγαπημένος στους συμπολίτες μας, αλλά και στους επισκέπτες από πολλά μέρη της χώρας. Γι’ αυτό και ως Δήμος Φαρσάλων θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ενδυνάμωσή του, ώστε το Παζάρι μας να γίνεται κάθε χρόνο μεγαλύτερο και καλύτερο», δήλωσε ο κ. Εσκίογλου.

Στον σκεπαστό χώρο θα λειτουργήσουν δεκάδες πάγκοι με εμπορεύματα διαφόρων ειδών, πλανόδιοι μικροπωλητές, υπαίθρια ψητοπωλεία, εγκαταστάσεις έψησης και, φυσικά, περίπτερα με τον φημισμένο φρεσκοψημένο χαλβά Φαρσάλων. Επαγγελματίες από όλη την Ελλάδα, που συμμετέχουν σταθερά επί σειρά ετών, δίνουν για ακόμη μια χρονιά «ψήφο εμπιστοσύνης» στη φαρσαλινή εμποροπανήγυρη.

Για μία εβδομάδα, ο χώρος του παζαριού θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και εμπορικών συναλλαγών για χιλιάδες Φαρσαλινούς και επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία.

Ο Δήμος, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα, την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και πυρασφάλειας, ενώ φέτος, για πρώτη φορά, στην προσπάθεια αυτή θα συνδράμει και κλιμάκιο της ΕΟΔΥΑ.

Στον χώρο υπάρχουν δύο σημεία με κοινόχρηστες τουαλέτες (στο κτήριο των δημοτικών τουαλετών), καθώς και τρεις χημικές τουαλέτες πλησίον των χώρων εστίασης, για την εξυπηρέτηση επισκεπτών, πελατών και εργαζομένων. Επίσης, έχει ανατεθεί σε ιδιώτη η καθαριότητα και η φύλαξη των χώρων κατά τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, καθώς και τις εξαιρέσιμες ημέρες και αργίες.

Η Εμποροπανήγυρη Φαρσάλων, γνωστή παλαιότερα ως «Παναγιά Παζάρ», έχει βαθιές ρίζες στην περιοχή εδώ και περισσότερους από τέσσερις αιώνες. Μέχρι και τη δεκαετία του 1960 περιλάμβανε και ζωοπανήγυρη, σύμφωνα με διηγήσεις. Ως τις αρχές της δεκαετίας του 2010 τελούνταν γύρω από τις πηγές του Απιδανού (τουρκιστί «Ταμπάκ Χανέ», δηλαδή βυρσοδεψείο), ενώ η ύπαρξή της μαρτυρείται γραπτώς ήδη από το 1728 (Μελέτιος).

Ο Δήμος Φαρσάλων απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να επισκεφθούν το Φαρσαλινό Παζάρι, στηρίζοντας ενεργά έναν ιστορικό και σημαίνοντα για την περιοχή θεσμό.