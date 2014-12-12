Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Ελασσόνας, μέσω των δομών της (ΚΕΠ Υγείας, Βοήθεια στο Σπίτι και Κέντρο Κοινότητας), υλοποιεί δράσεις αντιγριπικού εμβολιασμού στις κοινότητες του Δήμου, στο πλαίσιο της προαγωγής της δημόσιας υγείας και της πρόληψης.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην προστασία των ευάλωτων συμπολιτών μας, όπως ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου για τη γρίπη και τις επιπλοκές της.

Το νοσηλευτικό προσωπικό των κοινωνικών δομών του Δήμου θα επισκεφθεί τις κοινότητες σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα Εμβολιασμών:

Τετάρτη 5/11: Καρυά, Κρυόβρυση, Συκαμινέα

Καρυά, Κρυόβρυση, Συκαμινέα Πέμπτη 6/11: Λιβάδι

Λιβάδι Παρασκευή 7/11: Σαραντάπορο, Άζωρος, Γεράνεια

Σαραντάπορο, Άζωρος, Γεράνεια Δευτέρα 10/11: Κρανέα, Λουτρό, Άκρη

Κρανέα, Λουτρό, Άκρη Τρίτη 11/11: Βερδικούσια

Βερδικούσια Παρασκευή 14/11: Καλλιθέα, Λόφος, Κοκκινόγη, Καλύβια

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν κατ’ οίκον εμβολιασμοί για ευάλωτες ομάδες που δεν μπορούν να μετακινηθούν, με τη φροντίδα και την υποστήριξη του προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας, κα Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα, δήλωσε:«Η πρόληψη είναι το σημαντικότερο μέσο για τη διατήρηση της υγείας και της ποιότητας ζωής. Με συνέπεια και φροντίδα στεκόμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερο ανάγκη, διασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση όλων σε υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας(Αντιδήμαρχος: κα Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα)στα τηλέφωνα: 6945591722, 24930 25440, 24930 29791