Νέα εστία αντιπαράθεσης αυτή τη φορά για τη μετονομασία του γηπέδου από "ΑΕL FC Αrena" σε "ΑΕL Νovibet Arena".

H χθεσινή αφαίρεση της επιγραφής και η τοποθέτηση νέας, προκάλεσε την αντίδραση τόσο της ΠΑΕ ΑΕΛ όσο και της Ερασιτεχνικής και σε κοινή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι "ουδείς δικαιούται να χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα της ΑΕΛ ερήμην μας για να αποκομίζει εμπορικό κέρδος".

Παράλληλα προχωρούν άμεσα σε ασφαλιστικά μέτρα για άμεση διακοπή της αυθαίρετης προσβολής της επωνυμίας, του ονόματος και του σήματος της ΑΕΛ από κάθε μη αδειοδοτημένη εμπορική χρήση.

Αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet και της Ερασιτεχνικής ΑΕΛ:

"Ως Σωματείο ΑΕΛ και ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet διατηρούμε το πλήρες και ανεμπόδιστο δικαίωμα της χρήσης και εκμετάλλευσης του ονόματος και του σήματος- εμβλήματος της ΑΕΛ, βάσει των καταστατικών μας και του αθλητικού νόμου.

Η χτεσινή καθαίρεση της επιγραφής «AELFC Arena»και η τοποθέτηση της επιγραφής με την αυθαίρετη επωνυμία «AEL Novibet Arena» αποτελεί το αποκορύφωμα της πολυετούς αδικίας σε βάρος της ΑΕΛ που συντελείται στο Νέο Γήπεδο ΑΕΛ στο Μεζούρλο. Με τρόπο απροκάλυπτο επιχειρείται να επιβληθεί κάτι που δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε νόμιμο: η αυθαίρετη εμπορική χρήση του ιστορικού ονόματος και του αιματοβαμμένου εμβλήματος της ΑΕΛ από τρίτους, δίχως την πρότερη, ρητή και έγγραφη συναίνεση ημών, των πραγματικών δικαιούχων, δηλαδή της Μητρικής ΑΕΛ και της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά: Ούτε η «Γήπεδο Λάρισας ΑΕ» ούτε η Novibet δικαιούνται να χρησιμοποιούν για εμπορικούς σκοπούς το όνομα και το σήμα της ΑΕΛ (AEL) χωρίς την έγκριση του Μητρικού Σωματείου και της μοναδικής δικαιούχου εμπορικής χρήσης, ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet.

Και έγκριση για χρήση του ονόματος μας στην εν λόγω ΕΜΠΟΡΙΚΗ ονοματοδοσία γηπέδου ουδέποτε δώσαμε!

Άμεσα και χωρίς καμία χρονοτριβή κινούμε τις νόμιμες διαδικασίες με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για:

Άμεση διακοπή της αυθαίρετης προσβολής της επωνυμίας, του εμβλήματος και των εν γένει δικαιωμάτων μας,

Προστασία του ονόματος και του σήματος της ΑΕΛ από κάθε μη αδειοδοτημένη εμπορική χρήση.

Παράλληλα, προειδοποιούμε τη «Γήπεδο Λάρισας ΑΕ» και την καλούμε να εγκαταλείψει άμεσα την αυθαίρετη προσβολή των δικαιωμάτων της ΑΕΛ και άμεσα να επανατοποθετήσει τη δημοκρατικά επιλεγμένη ονομασία του Γηπέδου «AEL FC Arena». Η ανοχή μας τελείωσε.

Το δίκιο είναι με το μέρος μας.

Διεκδικούμε ό,τι ανήκει δικαιωματικά στην ΑΕΛ και στη Λάρισα, με θεσμικά μέσα, απόλυτη διαφάνεια και αποφασιστικότητα. Κι αυτό θα το πετύχουμε μαζί.

Το μήνυμά μας είναι απλό: Ουδείς δικαιούται να χρησιμοποιεί το όνομα και το σήμα της ΑΕΛ ερήμην μας για να αποκομίζει εμπορικό κέρδος. Το γήπεδο επιστρέφει στην ΑΕΛ—στην Ομάδα, στο Σωματείο, στον Λαό της.

Στον αγώνα του Σαββάτου από τις 3 μ.μ. συνεργεία εθελοντών θα βρίσκονται στις θύρες του Γηπέδου για συλλογή υπογραφών σε κατάλληλα τοποθετημένες κάλπες. Ενισχύουμε την προσπάθεια και υπογράφουμε με στόχο την τελική δικαίωση."