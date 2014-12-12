Καινούριο δίκτυο αγωγών ύδρευσης αποκτά η συνοικία «Πυροβολικά» του Δήμου Λαρισαίων, ένα ακόμη κομβικό έργο για την αναβάθμιση των δικτύων της ΔΕΥΑΛ. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Τη σύμβαση για το έργο «Αντικατάσταση Αγωγών Ύδρευσης της συνοικίας “Πυροβολικά”» υπέγραψε ο Δήμαρχος Λαρισαίων και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, κ. Θανάσης Μαμάκος και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας, κ. Βασίλειος Ιωαννίδης, παρουσία του Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΛ, κ. Κωνσταντίνου Αργυρόπουλου, του Γενικού Διευθυντή, κ. Δημήτρη Σαββοργινάκη και της Διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΛ, κ. Άννας Ζαχίδου.

«Η ΔΕΥΑΛ συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς την αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης στην πόλη της Λάρισας. Ήδη έχει ολοκληρωθεί αντίστοιχο έργο στη συνοικία του Αγίου Θωμά, ενώ ολοκληρώνονται αντίστοιχα έργα στη Δημοτική Ενότητα Γιάννουλης και σε τμήματα των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου, Παναγούλη, Γεωργιάδου και Δήμητρας. Η αναβάθμιση της ποιότητας των δικτύων της Λάρισας έχει ως τελικό στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος», σημειώνει ο κ. Μαμάκος, με αφορμή το νέο έργο.

Ο προϋπολογισμός είναι της τάξης του 1.461.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ενώ η χρηματοδότηση γίνεται με ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ. Στο πλαίσιο του έργου θα αντικατασταθούν 7.048 μ. παλαιών αγωγών ύδρευσης στη συνοικία των Πυροβολικών, από αγωγούς πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς. Για τη σωστή λειτουργία του δικτύου θα τοποθετηθούν δικλείδες ελαστικής έμφραξης και ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν οι παλιές παροχές ύδρευσης, ενώ τα παλαιά δίκτυα θα καταργηθούν και θα απομονωθούν.

Οι αγωγοί θα κατασκευαστούν χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην υδροδότηση των κτιρίων. Με την ολοκλήρωση της αντικατάστασης την δικτύων ακολουθεί η ολική αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και των τσιμεντόδρομων στις οδούς όπου έχει αντικατασταθεί το δίκτυο.

Η αντικατάσταση των παλαιών δικτύων ύδρευσης έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διαρροών λόγω θραύσης, τον εξορθολογισμό λειτουργίας των δικτύων διανομής, την αναβάθμιση της ποιότητας υδροδότησης των κατοίκων, καθώς και την μείωση των λειτουργικών εξόδων της ΔΕΥΑΛ.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη προκύπτουν από το γεγονός ότι πλέον με τη χρήση των νέων δικτύων θα περιοριστούν σημαντικά οι διαρροές τους, η κατανάλωση του πόσιμου νερού θα μειωθεί, προστατεύοντας με αυτό τον τρόπο τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα από υπεράντληση και εξάντληση των φυσικών πόρων. Οι συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής στην οποία αντικαθίστανται τα δίκτυα αναβαθμίζονται σημαντικά, αφού η ποιότητα του υλικού από το οποίο αποτελείται το δίκτυο είναι κατά πολύ ανώτερη των ήδη υπαρχόντων