Μία ημέρα μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθ. Καπρέλη και ο εν ενεργεία Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Ζαλίδης χαρακτήρισε τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων ως την καρδιά του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν δίστασε πάντως να αποδώσει την εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στον εμφύλιο εντός του Οργανισμού και στο γεγονός ότι οι υπάλληλοι έχουν χωριστεί σε δυο στρατόπεδα: «στους τυχεροπουλικούς και στους άλλους» επισημαίνοντας ότι ο οργανισμός δεν μπορεί να δουλέψει έτσι.

Ο κ. Ζαλίδης είπε ότι το προηγούμενο διάστημα διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 100.000 ΑΦΜ δικαιούχων ενισχύσεων για οικολογικά σχήματα και ήδη έχουν δεσμευτεί περίπου 40.000 ΑΦΜ καθώς εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες. Ο κ. Ζαλίδης πρόσθεσε πως η συντριπτική πλειοψηφία των δεσμευμένων ΑΦΜ υπέβαλε τις δηλώσεις από περίπου 40 ΚΥΔ.

«Αυτά τα 40 ΚΥΔ αντιπροσωπεύουν το 8% των συνολικών που λειτουργούν στην χώρα. Το θέμα έχει και χωρικές διαστάσεις» είπε ο μάρτυρας για να προσθέσει σε άλλο σημείο της κατάθεση τους «κάποια από τα ΚΥΔ αυτά λειτουργούν στην Κρήτη, κάποια άλλα στην Θεσσαλία». Παράλληλα, πρόσθεσε ότι τα στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί στην οικονομική αστυνομία και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

«Οι ιδιοκτήτες των ΚΥΔ δεν γνωρίζουν ότι ελέγχονται. Δεν θα ήθελα να πω αυτή την στιγμή περισσότερα καθώς η έρευνα είναι σε εξέλιξη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πέραν αυτών ο κ. Ζαλίδης είπε ότι η αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντόπισε κενά και παρατυπίες σε πληρωμές ύψους 52 – 54 εκατ ευρώ που έγιναν το 2022 και επέβαλε καταλογισμούς στην Ελλάδα ύψους 16 εκατ. ευρώ.

Γιώργος Λυκουρέντζος (real.gr)