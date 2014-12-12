Έφυγε από τη ζωή η Αγγελική Βόγγολη σε ηλικία 84 ετών.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου Τυρνάβου.

Τα παιδιά: Γεώργιος-Ελένη Βόγγολη, Σοφία-Γιώργος Δρόσου

Τα εγγόνια: Χρήστος-Ειρήνη, Θανάσης, Αγγελική, Άννα, Θανάσης, Ιωάννα

Ο δισέγγονος: Ιάσονας

Οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9:30 π.μ