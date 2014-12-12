Aπεβίωσε η Αγγελική Βόγγολη
Κηδείες | 25 Αυγ 2025, 20:11
Έφυγε από τη ζωή η Αγγελική Βόγγολη σε ηλικία 84 ετών.
Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αργυροπουλίου Τυρνάβου.
Τα παιδιά: Γεώργιος-Ελένη Βόγγολη, Σοφία-Γιώργος Δρόσου
Τα εγγόνια: Χρήστος-Ειρήνη, Θανάσης, Αγγελική, Άννα, Θανάσης, Ιωάννα
Ο δισέγγονος: Ιάσονας
Οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9:30 π.μ
