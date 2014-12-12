Εφυγε από τη ζωή η Αγλαΐα Μάνου σε ηλικία 94 ετών.

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας

Τα παιδιά: Αγγελική και Πέτρος Μπουροτζίκας, Άννα και Κωνσταντίνος Λαΐνας, Γεώργιος Μάνος

Τα εγγόνια: Θάνος και Μαρία Λαΐνα, Δήμητρα και Σωκράτης Πανταζάρας, Μαρία και Χριστόφορος Φλωράς, Αγλαΐα και Διονύσης Μπάστας, Αναστάσιος και Μαρία Λαΐνα, Δανάη Μπουροτζίκα

Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.