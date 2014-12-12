Aπεβίωσε η Αγλαΐα Μάνου
Κηδείες | 02 Νοε 2025, 15:41
Εφυγε από τη ζωή η Αγλαΐα Μάνου σε ηλικία 94 ετών.
Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας
Τα παιδιά: Αγγελική και Πέτρος Μπουροτζίκας, Άννα και Κωνσταντίνος Λαΐνας, Γεώργιος Μάνος
Τα εγγόνια: Θάνος και Μαρία Λαΐνα, Δήμητρα και Σωκράτης Πανταζάρας, Μαρία και Χριστόφορος Φλωράς, Αγλαΐα και Διονύσης Μπάστας, Αναστάσιος και Μαρία Λαΐνα, Δανάη Μπουροτζίκα
Τα δισέγγονα, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30 π.μ.
Η δεξίωση θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
