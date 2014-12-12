Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Αθηνά Αντωνούλη.

Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό Αγίων Αναργύρων Λάρισας.

Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10 π.μ.

Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο κυλικείο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων.