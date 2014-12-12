Aπεβίωσε η Αθηνά Αντωνούλη
Κηδείες | 26 Οκτ 2025, 17:18
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών η Αθηνά Αντωνούλη.
Η κηδεία θα τελεστεί τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο χωριό Αγίων Αναργύρων Λάρισας.
Καλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΟΥΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΑΝΝΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10 π.μ.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο κυλικείο του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων.
