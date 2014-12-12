Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Χαλβατζή.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 10:00 π.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου (Νέο Κοιμητήριο) Λάρισας.

Τα παιδιά: Νικόλαος-Στυλιανή, Δημήτριος-Βάια

Τα εγγόνια, τα δισέγγονα, οι λοιποί συγγενείς

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 9.30 π.μ.

Η δεξίωση θα δοθεί στο κυλικείο εντός του Νέου Κοιμητηρίου Λάρισας.

Tην τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών "Γκατζάς"