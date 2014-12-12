Aπεβίωσε η Αλίκη Μαρέλη
Κηδείες | 29 Αυγ 2025, 11:13
Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η Αλίκη Μαρέλη.
Η κηδεία της θα τελεστεί το Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.
Τα παιδιά: Μαρία, Λάμπης και Πολύνα
Τα εγγόνια: Ζωή, Τζίμης
Τα αδέλφια, τα ανίψια, οι λοιποί συγγενείς
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10.30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην «Αίθουσα Δεξιώσεων» του Νέου Κοιμητηρίου.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Γκουντόπουλος».
