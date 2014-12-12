Aπεβίωσε η Βάια Γρηγορούλη
Κηδείες | 11 Οκτ 2025, 13:55
Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή η Βάια Γρηγορούλη.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 11:00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Νέες Καρυές.
Τα παιδιά: Χρυσούλα – Βαγγέλης Μπαρούτα, Σοφία – Νικόλαος Θυμιούλα, Νικόλαος – Καλλιόπη Γρηγορούλη.
Τα εγγόνια: Χρυσόστομος-Πηνελόπη, Βάγια-Βασίλης, Σωτήρης, Μαρία-Τριαντάφυλλος, Βάγια-Νίκος, Βάγια-Γιώργος, Γιάννης.
Τα δισέγγονα: Βασιλική, Χρύσα, Αγγελική, Χρύσα, Βαγγέλης, Σοφία, Ιωάννης, Νικόλαος, Άγγελος, Ιωάννης.
Οι λοιποί συγγενείς.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:30 π.μ.
Ο καφές θα δοθεί στο κατάστημα του κ. Βουλτσίδη.
